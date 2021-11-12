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Программу развития ВЭБ.РФ и "Сколково" завершили 59 крупнейших городов
Программу развития ВЭБ.РФ и "Сколково" завершили 59 крупнейших городов - РИА Новости, 12.11.2021
Программу развития ВЭБ.РФ и "Сколково" завершили 59 крупнейших городов
Представители исполнительной власти 59 городов России успешно защитили в бизнес-школе "Сколково" проекты, разработанные ими в рамках программы развития ВЭБ.РФ... РИА Новости, 12.11.2021
2021-11-12T20:10
2021-11-12T20:10
экономика
сколково
высшая школа экономики (вшэ)
вэб.рф (вэб)
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МОСКВА, 12 ноя - РИА Новости. Представители исполнительной власти 59 городов России успешно защитили в бизнес-школе "Сколково" проекты, разработанные ими в рамках программы развития ВЭБ.РФ для управленческих кадров из 100 крупнейших городов, сообщает ВЭБ.Цель обучающей программы, рассчитанной на полтора года, - дать слушателям возможность разработать проекты развития городской экономики и комфортной среды, которые позволят вывести муниципалитеты на новый уровень развития. Программа состоит из 14 модулей, объединенных в 5 тематических блоков, и прошла как в очном, так и в онлайн-формате. В состав команды от каждого города включены мэр, его заместители по ключевым направлениям, представители региональной власти и ответственные за градостроительную и архитектурную политику.В процессе обучения участники программы получали консультации экспертов ВЭБ.РФ и институтов развития.Как отметил президент школы управления "Сколково" Андрей Шаронов, программа делает ставку на существующие управленческие команды, "которые хорошо знают свои города, живут в них и больше других заинтересованы в их процветании".В частности, мэрия Якутска представила проект социально-экономического развития города "IT-столица". Сегодня в IT-отрасли Якутии занято 5 тысяч специалистов, а к 2030 году этот показатель должен достичь 25 тысяч человек.Программа развития для управленческих кадров стартовала в июле 2020 года по инициативе ВЭБ.РФ совместно с экспертами Московской школы управления "Сколково" и в партнерстве с Институтом медиа, архитектуры и дизайна "Стрелка", НИУ ВШЭ и Российской экономической школой.
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экономика, сколково, высшая школа экономики (вшэ), вэб.рф (вэб)
20:10 12.11.2021
 

Программу развития ВЭБ.РФ и "Сколково" завершили 59 крупнейших городов

© "ВЭБ.РФ"Офис "ВЭБ.РФ"
Офис ВЭБ.РФ
© "ВЭБ.РФ"
Читать ria.ru в
МОСКВА, 12 ноя - РИА Новости. Представители исполнительной власти 59 городов России успешно защитили в бизнес-школе "Сколково" проекты, разработанные ими в рамках программы развития ВЭБ.РФ для управленческих кадров из 100 крупнейших городов, сообщает ВЭБ.
Цель обучающей программы, рассчитанной на полтора года, - дать слушателям возможность разработать проекты развития городской экономики и комфортной среды, которые позволят вывести муниципалитеты на новый уровень развития. Программа состоит из 14 модулей, объединенных в 5 тематических блоков, и прошла как в очном, так и в онлайн-формате. В состав команды от каждого города включены мэр, его заместители по ключевым направлениям, представители региональной власти и ответственные за градостроительную и архитектурную политику.
В процессе обучения участники программы получали консультации экспертов ВЭБ.РФ и институтов развития.
"Мы учились больше года, вместе прошли 14 модулей. Погрузили города в повестку ВЭБа, городскую экономику, ее основные направления: МСП, ЖКХ, транспорт, благоустройство, здравоохранение, образование и другие. Вместе мы разрабатывали и "упаковывали" инвестпроекты. В некоторых городах они уже запущены. Мы уверены, что программа позволит командам найти новые решения для развития своего города, которые улучшат жизнь каждой семьи", - приводятся в сообщении слова главного управляющего партнера по городскому развитию ВЭБ.РФ, генерального директора МОНОГОРОДА.РФ Ирины Макиевой.
Как отметил президент школы управления "Сколково" Андрей Шаронов, программа делает ставку на существующие управленческие команды, "которые хорошо знают свои города, живут в них и больше других заинтересованы в их процветании".
В частности, мэрия Якутска представила проект социально-экономического развития города "IT-столица". Сегодня в IT-отрасли Якутии занято 5 тысяч специалистов, а к 2030 году этот показатель должен достичь 25 тысяч человек.
"Миссия Якутска должна быть амбициозной. Когда я стал главой республики, занятых в IT было уже 1500 человек, сегодня их 3500. К 2024 году мы должны достигнуть цифры в 10 тысяч человек – я думаю, что мы преодолеем ее гораздо быстрее. У нас крупнейший IT-парк за Уралом площадью свыше 10 тысяч квадратных метров, который наполнен резидентами, решает амбициозные задачи, начиная от искусственного интеллекта и заканчивая профессиональными разработками компьютерных технологий", - привели в ВЭБ.РФ комментарий главы Якутии Айсена Николаева.
Программа развития для управленческих кадров стартовала в июле 2020 года по инициативе ВЭБ.РФ совместно с экспертами Московской школы управления "Сколково" и в партнерстве с Институтом медиа, архитектуры и дизайна "Стрелка", НИУ ВШЭ и Российской экономической школой.
Офис ВЭБ.РФ
1 октября, 14:57
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ЭкономикаСколковоВысшая школа экономики (ВШЭ)ВЭБ.РФ (ВЭБ)
 
 
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