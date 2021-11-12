https://ria.ru/20211112/razvitie-1758840688.html

Программу развития ВЭБ.РФ и "Сколково" завершили 59 крупнейших городов

Программу развития ВЭБ.РФ и "Сколково" завершили 59 крупнейших городов - РИА Новости, 12.11.2021

Программу развития ВЭБ.РФ и "Сколково" завершили 59 крупнейших городов

Представители исполнительной власти 59 городов России успешно защитили в бизнес-школе "Сколково" проекты, разработанные ими в рамках программы развития ВЭБ.РФ... РИА Новости, 12.11.2021

2021-11-12T20:10

2021-11-12T20:10

2021-11-12T20:10

экономика

сколково

высшая школа экономики (вшэ)

вэб.рф (вэб)

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e5/05/18/1733632342_0:8:1280:728_1920x0_80_0_0_b32bbde88d1fe7702c9659476bcb727d.jpg

МОСКВА, 12 ноя - РИА Новости. Представители исполнительной власти 59 городов России успешно защитили в бизнес-школе "Сколково" проекты, разработанные ими в рамках программы развития ВЭБ.РФ для управленческих кадров из 100 крупнейших городов, сообщает ВЭБ.Цель обучающей программы, рассчитанной на полтора года, - дать слушателям возможность разработать проекты развития городской экономики и комфортной среды, которые позволят вывести муниципалитеты на новый уровень развития. Программа состоит из 14 модулей, объединенных в 5 тематических блоков, и прошла как в очном, так и в онлайн-формате. В состав команды от каждого города включены мэр, его заместители по ключевым направлениям, представители региональной власти и ответственные за градостроительную и архитектурную политику.В процессе обучения участники программы получали консультации экспертов ВЭБ.РФ и институтов развития.Как отметил президент школы управления "Сколково" Андрей Шаронов, программа делает ставку на существующие управленческие команды, "которые хорошо знают свои города, живут в них и больше других заинтересованы в их процветании".В частности, мэрия Якутска представила проект социально-экономического развития города "IT-столица". Сегодня в IT-отрасли Якутии занято 5 тысяч специалистов, а к 2030 году этот показатель должен достичь 25 тысяч человек.Программа развития для управленческих кадров стартовала в июле 2020 года по инициативе ВЭБ.РФ совместно с экспертами Московской школы управления "Сколково" и в партнерстве с Институтом медиа, архитектуры и дизайна "Стрелка", НИУ ВШЭ и Российской экономической школой.

https://realty.ria.ru/20211001/drevesina-1752673385.html

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

2021

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

экономика, сколково, высшая школа экономики (вшэ), вэб.рф (вэб)