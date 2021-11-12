https://ria.ru/20211112/razrabotchiki-1758825562.html
Путин призвал обеспечить доступ разработчиков к массиву данных
Путин призвал обеспечить доступ разработчиков к массиву данных - РИА Новости, 12.11.2021
Путин призвал обеспечить доступ разработчиков к массиву данных
Президент РФ Владимир Путин призвал скорее принять законопроект, обеспечивающий доступ российских разработчиков к массиву данных. РИА Новости, 12.11.2021
2021-11-12T18:59
2021-11-12T18:59
2021-11-12T19:04
россия
общество
технологии
владимир путин
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МОСКВА, 12 ноя - РИА Новости. Президент РФ Владимир Путин призвал скорее принять законопроект, обеспечивающий доступ российских разработчиков к массиву данных."Прошу как можно быстрее принять законодательные решения, которые обеспечат доступ российских разработчиков искусственного интеллекта , научных организаций, бизнеса к массивам обезличенных данных государства, тем более, что такие, выражаясь профессиональным слэнгом "дата-сеты", министерствами и ведомствами уже сформировывались", - сказал Путин, выступая в ходе международной конференции по искусственному интеллекту и анализу данных AI Journey 2021.А в качестве следующего шага президент РФ предложил правительству и Банку России подумать о возможности предоставить аналогичный доступ к массивам обезличенных данных крупнейших отечественных компаний, и при этом, уделить особое внимание безопасности персональной информации граждан.
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россия, общество, технологии, владимир путин
18:59 12.11.2021 (обновлено: 19:04 12.11.2021)
Путин призвал обеспечить доступ разработчиков к массиву данных
Путин призвал принять законопроект, обеспечивающий доступ разработчиков к массиву данных