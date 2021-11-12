https://ria.ru/20211112/rabota-1758744140.html

Глава СПЧ призвал замещать мигрантов выходцами из российских регионов

Глава СПЧ призвал замещать мигрантов выходцами из российских регионов - РИА Новости, 12.11.2021

Глава СПЧ призвал замещать мигрантов выходцами из российских регионов

Компаниям в России следует лучше организовать прием на работу сотрудников в регионах, а не заменять их мигрантами, считает глава Совета при президенте РФ по... РИА Новости, 12.11.2021

2021-11-12T13:54

2021-11-12T13:54

2021-11-12T13:54

общество

работа

москва

совет по правам человека при президенте рф (спч)

валерий фадеев

мигранты

россия

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МОСКВА, 12 ноя - РИА Новости. Компаниям в России следует лучше организовать прием на работу сотрудников в регионах, а не заменять их мигрантами, считает глава Совета при президенте РФ по развитию гражданского общества и правам человека (СПЧ) Валерий Фадеев."Зарплаты-то уже немаленькие, особенно в Москве... И в некоторых регионах России, особенно в средней полосе, безработица. Говорят, русские не хотят работать - не верю. Поток мигрантов налажен, он худо-бедно эффективно работает, миллионы людей сюда приезжают, а у нас есть какие-то организации, которые пытались организовать набор в регионах России? Я не слышал ничего об этом", - сказал Фадеев в ходе онлайн-конференции на тему: "Перенос Единого миграционного центра: что дальше?" в МИА "Россия сегодня".Он призвал "наладить набор людей в трудоизбыточных регионах". По мнению Фадеева, работодатели, принимающие миллионы работников-мигрантов, создают социальное напряжение."И мы имеем право задавать вопросы о том, насколько эффективно работают эти компании", - добавил глава СПЧ.По данным МВД на сентябрь, в России находились около 7 миллионов мигрантов, включая нелегалов, их количество снизилось на несколько миллионов по сравнению с началом 2020 года.

https://ria.ru/20211027/migranty-1756517991.html

https://ria.ru/20211103/migranty-1757450833.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

общество, работа, москва, совет по правам человека при президенте рф (спч), валерий фадеев, мигранты, россия