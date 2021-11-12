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Глава СПЧ призвал замещать мигрантов выходцами из российских регионов
Глава СПЧ призвал замещать мигрантов выходцами из российских регионов - РИА Новости, 12.11.2021
Глава СПЧ призвал замещать мигрантов выходцами из российских регионов
Компаниям в России следует лучше организовать прием на работу сотрудников в регионах, а не заменять их мигрантами, считает глава Совета при президенте РФ по... РИА Новости, 12.11.2021
2021-11-12T13:54
2021-11-12T13:54
2021-11-12T13:54
общество
работа
москва
совет по правам человека при президенте рф (спч)
валерий фадеев
мигранты
россия
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МОСКВА, 12 ноя - РИА Новости. Компаниям в России следует лучше организовать прием на работу сотрудников в регионах, а не заменять их мигрантами, считает глава Совета при президенте РФ по развитию гражданского общества и правам человека (СПЧ) Валерий Фадеев."Зарплаты-то уже немаленькие, особенно в Москве... И в некоторых регионах России, особенно в средней полосе, безработица. Говорят, русские не хотят работать - не верю. Поток мигрантов налажен, он худо-бедно эффективно работает, миллионы людей сюда приезжают, а у нас есть какие-то организации, которые пытались организовать набор в регионах России? Я не слышал ничего об этом", - сказал Фадеев в ходе онлайн-конференции на тему: "Перенос Единого миграционного центра: что дальше?" в МИА "Россия сегодня".Он призвал "наладить набор людей в трудоизбыточных регионах". По мнению Фадеева, работодатели, принимающие миллионы работников-мигрантов, создают социальное напряжение."И мы имеем право задавать вопросы о том, насколько эффективно работают эти компании", - добавил глава СПЧ.По данным МВД на сентябрь, в России находились около 7 миллионов мигрантов, включая нелегалов, их количество снизилось на несколько миллионов по сравнению с началом 2020 года.
https://ria.ru/20211027/migranty-1756517991.html
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общество, работа, москва, совет по правам человека при президенте рф (спч), валерий фадеев, мигранты, россия
Глава СПЧ призвал замещать мигрантов выходцами из российских регионов
Глава СПЧ Фадеев призвал принимать на работу жителей регионов России вместо мигрантов