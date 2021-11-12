https://ria.ru/20211112/rabota-1758686284.html

Россиянам предложили меньше работать в холода

В Госдуме предложили сократить рабочий день на время зимы - РИА Новости, 12.11.2021

Россиянам предложили меньше работать в холода

Депутат Госдумы Виталий Милонов выступил с инициативой сократить на час рабочий день в осенне-зимний период из-за неэффективности трудящихся в холода. Об этом... РИА Новости, 12.11.2021

2021-11-12T08:46

2021-11-12T08:46

2021-11-12T11:12

общество

госдума рф

здоровье - общество

виталий милонов

антон котяков

россия

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e5/0b/0c/1758692316_0:51:2305:1348_1920x0_80_0_0_4322b9018ac37976582f9680704e1a0c.jpg

МОСКВА, 12 ноя — РИА Новости. Депутат Госдумы Виталий Милонов выступил с инициативой сократить на час рабочий день в осенне-зимний период из-за неэффективности трудящихся в холода. Об этом сообщил RT со ссылкой на письмо в Минтруд.По мнению парламентария, это поможет повысить дисциплину, замотивировать работников и продемонстрировать социальную направленность политики России."Прошу Вас рассмотреть возможности сокращения официального рабочего восьмичасового дня в зимний период (с 15 ноября по 28 февраля) за счет включения времени езды до рабочего места на один час", — говорится в обращении к главе ведомства Антону Котякову.Милонов отметил, что российский климат, особенно осенью и зимой, не способствует продуктивности: короткий световой день, холод, осадки и другие погодные особенности негативно сказываются как на эмоциях людей, так и на здоровье, поэтому не позволят трудиться в полную силу.Кроме того, депутат заявил, что в рабочий день россиян должно входить время, потраченное на дорогу из дома. "Наши сограждане по факту не имеют гарантированного законом восьмичасового рабочего дня: время поездки до работы не учитывается работодателем и не засчитывается в трудовые часы", — заявил Милонов. Таким образом, жители России работают по 10-11 часов вместо положенных восьми, подытожил он.

https://radiosputnik.ria.ru/20211029/rashkin-1756886728.html

https://ria.ru/20211101/vaktsinatsiya-1757162111.html

россия

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

2021

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

общество, госдума рф, здоровье - общество, виталий милонов, антон котяков, россия