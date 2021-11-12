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Россиянам предложили меньше работать в холода
В Госдуме предложили сократить рабочий день на время зимы - РИА Новости, 12.11.2021
Россиянам предложили меньше работать в холода
Депутат Госдумы Виталий Милонов выступил с инициативой сократить на час рабочий день в осенне-зимний период из-за неэффективности трудящихся в холода. Об этом... РИА Новости, 12.11.2021
2021-11-12T08:46
2021-11-12T11:12
общество
госдума рф
здоровье - общество
виталий милонов
антон котяков
россия
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МОСКВА, 12 ноя — РИА Новости. Депутат Госдумы Виталий Милонов выступил с инициативой сократить на час рабочий день в осенне-зимний период из-за неэффективности трудящихся в холода. Об этом сообщил RT со ссылкой на письмо в Минтруд.По мнению парламентария, это поможет повысить дисциплину, замотивировать работников и продемонстрировать социальную направленность политики России."Прошу Вас рассмотреть возможности сокращения официального рабочего восьмичасового дня в зимний период (с 15 ноября по 28 февраля) за счет включения времени езды до рабочего места на один час", — говорится в обращении к главе ведомства Антону Котякову.Милонов отметил, что российский климат, особенно осенью и зимой, не способствует продуктивности: короткий световой день, холод, осадки и другие погодные особенности негативно сказываются как на эмоциях людей, так и на здоровье, поэтому не позволят трудиться в полную силу.Кроме того, депутат заявил, что в рабочий день россиян должно входить время, потраченное на дорогу из дома. "Наши сограждане по факту не имеют гарантированного законом восьмичасового рабочего дня: время поездки до работы не учитывается работодателем и не засчитывается в трудовые часы", — заявил Милонов. Таким образом, жители России работают по 10-11 часов вместо положенных восьми, подытожил он.
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общество, госдума рф, здоровье - общество, виталий милонов, антон котяков, россия
08:46 12.11.2021 (обновлено: 11:12 12.11.2021)
 
В Госдуме предложили сократить рабочий день на время зимы

Депутат Госдумы Милонов предложил сократить рабочий день в осенне-зимний период

© РИА Новости / Кирилл Каллиников / Перейти в фотобанкЧеловек переходит дорогу в городе Киржач Владимирской области
Человек переходит дорогу в городе Киржач Владимирской области - РИА Новости, 1920, 12.11.2021
© РИА Новости / Кирилл Каллиников
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МОСКВА, 12 ноя — РИА Новости. Депутат Госдумы Виталий Милонов выступил с инициативой сократить на час рабочий день в осенне-зимний период из-за неэффективности трудящихся в холода. Об этом сообщил RT со ссылкой на письмо в Минтруд.
По мнению парламентария, это поможет повысить дисциплину, замотивировать работников и продемонстрировать социальную направленность политики России.
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"Прошу Вас рассмотреть возможности сокращения официального рабочего восьмичасового дня в зимний период (с 15 ноября по 28 февраля) за счет включения времени езды до рабочего места на один час", — говорится в обращении к главе ведомства Антону Котякову.
Милонов отметил, что российский климат, особенно осенью и зимой, не способствует продуктивности: короткий световой день, холод, осадки и другие погодные особенности негативно сказываются как на эмоциях людей, так и на здоровье, поэтому не позволят трудиться в полную силу.
Кроме того, депутат заявил, что в рабочий день россиян должно входить время, потраченное на дорогу из дома. "Наши сограждане по факту не имеют гарантированного законом восьмичасового рабочего дня: время поездки до работы не учитывается работодателем и не засчитывается в трудовые часы", — заявил Милонов. Таким образом, жители России работают по 10-11 часов вместо положенных восьми, подытожил он.
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