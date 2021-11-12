https://ria.ru/20211112/qr-kody-1758844249.html
Гинцбург оценил влияние введения QR-кодов на ситуацию с коронавирусом
Гинцбург оценил влияние введения QR-кодов на ситуацию с коронавирусом - РИА Новости, 12.11.2021
Гинцбург оценил влияние введения QR-кодов на ситуацию с коронавирусом
Введение QR-кодов на транспорте, в кафе и магазинах положительно повлияет на уровень вакцинации и отрицательно на заболеваемость, заявил РИА Новости директор... РИА Новости, 12.11.2021
2021-11-12T20:30
2021-11-12T20:30
2021-11-12T20:30
распространение коронавируса
общество
здоровье - общество
коронавирусы
александр гинцбург
россия
коронавирус covid-19
коронавирус в россии
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e4/08/0c/1575683331_0:222:2606:1688_1920x0_80_0_0_659d14ac82a402537c621f867e9993ba.jpg
МОСКВА, 12 ноя - РИА Новости. Введение QR-кодов на транспорте, в кафе и магазинах положительно повлияет на уровень вакцинации и отрицательно на заболеваемость, заявил РИА Новости директор национально-исследовательского центра эпидемиологии и микробиологии имени Гамалеи Александр Гинцбург."Положительно на уровень вакцинации, отрицательно - на уровень заболеваемости", - сказал он, отвечая на вопрос о том, как введение QR-кодов на транспорт, в кафе и магазинах повлияет на уровень вакцинации в России и на уровень заболеваемости коронавирусом.
https://ria.ru/20211110/koronavirus-1758407640.html
россия
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2021
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e4/08/0c/1575683331_46:0:2591:1909_1920x0_80_0_0_23a012b53d8abef9ef3c4a2f005ccdfd.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
общество, здоровье - общество, коронавирусы, александр гинцбург, россия, коронавирус covid-19, коронавирус в россии, qr-код
Гинцбург оценил влияние введения QR-кодов на ситуацию с коронавирусом
Гинцбург: введение QR-кодов на транспорте и в кафе положительно повлияет на вакцинацию