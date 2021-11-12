https://ria.ru/20211112/qr-kody-1758844249.html

Гинцбург оценил влияние введения QR-кодов на ситуацию с коронавирусом

Гинцбург оценил влияние введения QR-кодов на ситуацию с коронавирусом - РИА Новости, 12.11.2021

Гинцбург оценил влияние введения QR-кодов на ситуацию с коронавирусом

Введение QR-кодов на транспорте, в кафе и магазинах положительно повлияет на уровень вакцинации и отрицательно на заболеваемость, заявил РИА Новости директор... РИА Новости, 12.11.2021

2021-11-12T20:30

2021-11-12T20:30

2021-11-12T20:30

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МОСКВА, 12 ноя - РИА Новости. Введение QR-кодов на транспорте, в кафе и магазинах положительно повлияет на уровень вакцинации и отрицательно на заболеваемость, заявил РИА Новости директор национально-исследовательского центра эпидемиологии и микробиологии имени Гамалеи Александр Гинцбург."Положительно на уровень вакцинации, отрицательно - на уровень заболеваемости", - сказал он, отвечая на вопрос о том, как введение QR-кодов на транспорт, в кафе и магазинах повлияет на уровень вакцинации в России и на уровень заболеваемости коронавирусом.

https://ria.ru/20211110/koronavirus-1758407640.html

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2021

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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