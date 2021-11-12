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Сотрудники медицинского стационара в аэропорту Шереметьево - РИА Новости, 1920, 16.03.2020
Распространение коронавируса
https://ria.ru/20211112/qr-kody-1758844249.html
Гинцбург оценил влияние введения QR-кодов на ситуацию с коронавирусом
Гинцбург оценил влияние введения QR-кодов на ситуацию с коронавирусом - РИА Новости, 12.11.2021
Гинцбург оценил влияние введения QR-кодов на ситуацию с коронавирусом
Введение QR-кодов на транспорте, в кафе и магазинах положительно повлияет на уровень вакцинации и отрицательно на заболеваемость, заявил РИА Новости директор... РИА Новости, 12.11.2021
2021-11-12T20:30
2021-11-12T20:30
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МОСКВА, 12 ноя - РИА Новости. Введение QR-кодов на транспорте, в кафе и магазинах положительно повлияет на уровень вакцинации и отрицательно на заболеваемость, заявил РИА Новости директор национально-исследовательского центра эпидемиологии и микробиологии имени Гамалеи Александр Гинцбург."Положительно на уровень вакцинации, отрицательно - на уровень заболеваемости", - сказал он, отвечая на вопрос о том, как введение QR-кодов на транспорт, в кафе и магазинах повлияет на уровень вакцинации в России и на уровень заболеваемости коронавирусом.
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общество, здоровье - общество, коронавирусы, александр гинцбург, россия, коронавирус covid-19, коронавирус в россии, qr-код
20:30 12.11.2021
 
Гинцбург оценил влияние введения QR-кодов на ситуацию с коронавирусом

Гинцбург: введение QR-кодов на транспорте и в кафе положительно повлияет на вакцинацию

© РИА Новости / Владимир Песня / Перейти в фотобанкДиректор Центра им. Гамалеи Александр Гинцбург
Директор Центра им. Гамалеи Александр Гинцбург - РИА Новости, 1920, 12.11.2021
© РИА Новости / Владимир Песня
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МОСКВА, 12 ноя - РИА Новости. Введение QR-кодов на транспорте, в кафе и магазинах положительно повлияет на уровень вакцинации и отрицательно на заболеваемость, заявил РИА Новости директор национально-исследовательского центра эпидемиологии и микробиологии имени Гамалеи Александр Гинцбург.
"Положительно на уровень вакцинации, отрицательно - на уровень заболеваемости", - сказал он, отвечая на вопрос о том, как введение QR-кодов на транспорт, в кафе и магазинах повлияет на уровень вакцинации в России и на уровень заболеваемости коронавирусом.
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