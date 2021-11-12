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В правительстве назвали срок действия закона по QR-кодам

В правительстве назвали срок действия закона по QR-кодам - РИА Новости, 12.11.2021

В правительстве назвали срок действия закона по QR-кодам

Нормы закона по QR-кодам будут действовать до 1 июня 2022 года, сообщила пресс-служба правительства России. РИА Новости, 12.11.2021

2021-11-12T18:59

2021-11-12T18:59

2021-11-12T19:01

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МОСКВА, 12 ноя - РИА Новости. Нормы закона по QR-кодам будут действовать до 1 июня 2022 года, сообщила пресс-служба правительства России.Кабмин внес в Госдуму законопроект об использовании QR-кодов."Нормы закона будут действовать до 1 июня 2022 года", - говорится в сообщении.

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2021

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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