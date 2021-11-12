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В правительстве назвали срок действия закона по QR-кодам
В правительстве назвали срок действия закона по QR-кодам - РИА Новости, 12.11.2021
В правительстве назвали срок действия закона по QR-кодам
Нормы закона по QR-кодам будут действовать до 1 июня 2022 года, сообщила пресс-служба правительства России. РИА Новости, 12.11.2021
2021-11-12T18:59
2021-11-12T18:59
2021-11-12T19:01
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МОСКВА, 12 ноя - РИА Новости. Нормы закона по QR-кодам будут действовать до 1 июня 2022 года, сообщила пресс-служба правительства России.Кабмин внес в Госдуму законопроект об использовании QR-кодов."Нормы закона будут действовать до 1 июня 2022 года", - говорится в сообщении.
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18:59 12.11.2021 (обновлено: 19:01 12.11.2021)
В правительстве назвали срок действия закона по QR-кодам
Закон по QR-кодам будет действовать на территории России до 1 июня 2022 года