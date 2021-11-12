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В правительстве назвали введение QR-кодов на транспорте экстренной мерой
В правительстве назвали введение QR-кодов на транспорте экстренной мерой - РИА Новости, 12.11.2021
В правительстве назвали введение QR-кодов на транспорте экстренной мерой
Предлагаемые решения по введению QR-кодов в транспорте и общественных местах являются экстренной мерой на фоне сложной ситуации с COVID, сообщила пресс-служба... РИА Новости, 12.11.2021
2021-11-12T18:53
2021-11-12T18:53
2021-11-12T18:53
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МОСКВА, 12 ноя - РИА Новости. Предлагаемые решения по введению QR-кодов в транспорте и общественных местах являются экстренной мерой на фоне сложной ситуации с COVID, сообщила пресс-служба правительства."Законопроекты об использовании QR-кодов в общественных местах и на транспорте внесены в Госдуму… Предлагаемые решения - экстренная мера на фоне сложной ситуации с коронавирусом", - говорится в сообщении.
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общество, правительство рф, здоровье - общество, коронавирус covid-19, коронавирус в россии, вакцинация россиян от covid-19
В правительстве назвали введение QR-кодов на транспорте экстренной мерой
В правительстве назвали введение QR-кодов на транспорте экстренной мерой из-за COVID-19