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В правительстве назвали введение QR-кодов на транспорте экстренной мерой

В правительстве назвали введение QR-кодов на транспорте экстренной мерой - РИА Новости, 12.11.2021

В правительстве назвали введение QR-кодов на транспорте экстренной мерой

Предлагаемые решения по введению QR-кодов в транспорте и общественных местах являются экстренной мерой на фоне сложной ситуации с COVID, сообщила пресс-служба... РИА Новости, 12.11.2021

2021-11-12T18:53

2021-11-12T18:53

2021-11-12T18:53

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МОСКВА, 12 ноя - РИА Новости. Предлагаемые решения по введению QR-кодов в транспорте и общественных местах являются экстренной мерой на фоне сложной ситуации с COVID, сообщила пресс-служба правительства."Законопроекты об использовании QR-кодов в общественных местах и на транспорте внесены в Госдуму… Предлагаемые решения - экстренная мера на фоне сложной ситуации с коронавирусом", - говорится в сообщении.

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2021

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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