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В Воронежской области ввели QR-коды для посещения учреждений культуры

В Воронежской области ввели QR-коды для посещения учреждений культуры - РИА Новости, 12.11.2021

В Воронежской области ввели QR-коды для посещения учреждений культуры

Власти Воронежской области распространили из-за ситуации с коронавирусной инфекцией систему QR-кодов на учреждения культуры, спорта, туризма и оздоровительные... РИА Новости, 12.11.2021

2021-11-12T17:25

2021-11-12T17:25

2021-11-12T17:25

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ВОРОНЕЖ, 12 ноя - РИА Новости. Власти Воронежской области распространили из-за ситуации с коронавирусной инфекцией систему QR-кодов на учреждения культуры, спорта, туризма и оздоровительные учреждения.В Воронежской области 8 ноября объявили о введении системы QR-кодов для посещения торговых центров и всех предприятий сферы услуг. В четверг, 11 ноября, власти региона объявили, что ситуация с COVID в области стабилизировалась, в связи с чем откроются объекты торговли товарами не первой необходимости, учреждения общепита, культуры, спорта, оздоровительные учреждения."Запрещено посещение без QR-кодов, медотвода от вакцинации или отрицательного ПЦР-теста (сделанного не позднее чем за 72 часа), а также лицам, не достигшим 18 лет, без сопровождения родителей: организаций общественного питания, спа-салонов, массажных салонов, соляриев, бань, саун, спортивных клубов, фитнес-центров, бассейнов, зоопарков и океанариумов, музеев, музеев-заповедников, дворцово-парковых комплексов, кинотеатров, театрально-концертных организаций, цирков, санаториев, гостиниц, баз отдыха, домов отдыха, профессиональных спортивных соревнований и спортивных мероприятий муниципального и регионального уровня", - говорится в сообщении облправительства.Кроме того, оказание услуг общественного питания в области будет осуществляться с 6.00 до 23.00 мск за исключением обслуживания навынос, доставки заказов, питания для работников организаций, обслуживания на территориях аэропортов, железнодорожных вокзалов и станций, автовокзалов и автостанций."Проведение досуговых, развлекательных, зрелищных и др. подобных мероприятий осуществляется также с 6:00 до 23:00 (мск). Устанавливается режим самоизоляции для невакцинированных граждан, достигших возраста 60 лет и старше", - информирует облправительство.Также в области разрешено проведение спортивных мероприятий с заполняемостью зрителями трибун на 50%.Соответствующие изменения вступают в силу с 13 ноября.В Воронежской области в связи с тяжелой ситуацией с COVID-19 были объявлены нерабочие дни с 25 октября по 7 ноября. С 11 октября были введены QR-коды и самоизоляция для непривитых граждан старше 65 лет, все школы Воронежа и вузы были переведены на дистанционное обучение. В середине прошлой недели власти заявили об отмене режима нерабочих дней в регионе с 8 ноября. По решению оперативного штаба с 8 ноября возобновлена работа промышленных, сельскохозяйственных, строительных предприятий, работа спортивных объектов и проведение соревнований без зрителей, открылись салоны красоты и парикмахерские. Также с понедельника вернулись за парты школьники и возобновили работу в штатном режиме детские сады.

https://ria.ru/20211112/vaktsinatsiya-1758790643.html

https://ria.ru/20211112/qr-kody-1758768828.html

https://ria.ru/20211112/qr-kod-1758728746.html

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