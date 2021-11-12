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Сотрудники медицинского стационара в аэропорту Шереметьево - РИА Новости, 1920, 16.03.2020
Распространение коронавируса
https://ria.ru/20211112/qr-kod-1758764307.html
"Уральские авиалинии" отнеслись с пониманием к проекту введения QR-кодов
"Уральские авиалинии" отнеслись с пониманием к проекту введения QR-кодов - РИА Новости, 12.11.2021
"Уральские авиалинии" отнеслись с пониманием к проекту введения QR-кодов
Внедрение QR-кодов не составит трудностей для авиакомпании "Уральские авиалинии", сообщили РИА Новости в пятницу в пресс-службе компании. РИА Новости, 12.11.2021
2021-11-12T15:20
2021-11-12T15:28
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ЕКАТЕРИНБУРГ, 12 ноя – РИА Новости. Внедрение QR-кодов не составит трудностей для авиакомпании "Уральские авиалинии", сообщили РИА Новости в пятницу в пресс-службе компании.В четверг оперативный штаб по борьбе с распространением коронавирусной инфекции подтвердил, что совместно с профильными ведомствами прорабатывает законопроекты об обязательных QR-кодах в транспорте, кафе и магазинах. По данным РБК, мера будет действовать до июня 2022 года."Новые требования закона выполнимы и их внедрение не представляют больших трудностей ни по срокам, ни по технологии. Мы с пониманием относимся к действиям властей и, безусловно, будем вносить необходимый вклад в борьбу с эпидемией COVID-19", - отметили в пресс-службе перевозчика.
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общество, уральские авиалинии, здоровье - общество, коронавирус covid-19, коронавирус в россии, вакцинация россиян от covid-19, новости - туризм
15:20 12.11.2021 (обновлено: 15:28 12.11.2021)
 
"Уральские авиалинии" отнеслись с пониманием к проекту введения QR-кодов

"Уральские авиалинии": мы с пониманием относимся к ситуации и без труда внедрим QR-коды

© РИА Новости / Перейти в фотобанкПротивообледенительная обработка самолета перед полетом в международном аэропорту Домодедово
Противообледенительная обработка самолета перед полетом в международном аэропорту Домодедово - РИА Новости, 1920, 12.11.2021
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ЕКАТЕРИНБУРГ, 12 ноя – РИА Новости. Внедрение QR-кодов не составит трудностей для авиакомпании "Уральские авиалинии", сообщили РИА Новости в пятницу в пресс-службе компании.
В четверг оперативный штаб по борьбе с распространением коронавирусной инфекции подтвердил, что совместно с профильными ведомствами прорабатывает законопроекты об обязательных QR-кодах в транспорте, кафе и магазинах. По данным РБК, мера будет действовать до июня 2022 года.
"Новые требования закона выполнимы и их внедрение не представляют больших трудностей ни по срокам, ни по технологии. Мы с пониманием относимся к действиям властей и, безусловно, будем вносить необходимый вклад в борьбу с эпидемией COVID-19", - отметили в пресс-службе перевозчика.
Медицинские сотрудники держат пробирки с анализами крови пациентов - РИА Новости, 1920, 12.11.2021
Вчера, 06:38Распространение коронавируса
В ГД предложили создать регистр граждан, имеющих антитела к коронавирусу
 
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