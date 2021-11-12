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"Уральские авиалинии" отнеслись с пониманием к проекту введения QR-кодов

"Уральские авиалинии" отнеслись с пониманием к проекту введения QR-кодов - РИА Новости, 12.11.2021

"Уральские авиалинии" отнеслись с пониманием к проекту введения QR-кодов

Внедрение QR-кодов не составит трудностей для авиакомпании "Уральские авиалинии", сообщили РИА Новости в пятницу в пресс-службе компании. РИА Новости, 12.11.2021

2021-11-12T15:20

2021-11-12T15:20

2021-11-12T15:28

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ЕКАТЕРИНБУРГ, 12 ноя – РИА Новости. Внедрение QR-кодов не составит трудностей для авиакомпании "Уральские авиалинии", сообщили РИА Новости в пятницу в пресс-службе компании.В четверг оперативный штаб по борьбе с распространением коронавирусной инфекции подтвердил, что совместно с профильными ведомствами прорабатывает законопроекты об обязательных QR-кодах в транспорте, кафе и магазинах. По данным РБК, мера будет действовать до июня 2022 года."Новые требования закона выполнимы и их внедрение не представляют больших трудностей ни по срокам, ни по технологии. Мы с пониманием относимся к действиям властей и, безусловно, будем вносить необходимый вклад в борьбу с эпидемией COVID-19", - отметили в пресс-службе перевозчика.

https://ria.ru/20211112/antitela-1758680524.html

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