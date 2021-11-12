14:36 12.11.2021 (обновлено: 14:57 12.11.2021)
В Ивановской области отменят QR-коды для посещения ТЦ в будние дни
В Ивановской области отменят QR-коды для посещения ТЦ в будние дни до 18:00 с 15 ноября
ЯРОСЛАВЛЬ, 12 ноя – РИА Новости. Торговые центры в Ивановской области с 15 ноября будут открыты для всех в будни до 18.00, в остальное время вход разрешен только по предъявлении QR-кодов, сообщает правительство региона в пятницу.
В настоящее время вход на территорию ТЦ в Ивановской области возможен только при предъявлении документа, удостоверяющего личность, вместе с одним из документов: QR-код или сертификат о начале или прохождении курса вакцинации; справка о перенесенном заболевании или наличии антител, выданная не ранее 1 мая 2021 года. Также принимаются отрицательный результат ПЦР-теста, взятый не ранее чем за три дня до посещения, или тест на ангиген коронавируса, сделанный в день посещения ТЦ.
Правительство региона сообщает, что арендаторы торговых центров предложили смягчить эти нормы в будние дни.
"Считаю, что мы можем пойти на это решение, сделаем это с понедельника (15 ноября). О чем идет речь: в будние дни до 18:00 торговые центры будут открыты абсолютно для всех покупателей. Но, к сожалению, с 18 часов и в выходные пока такой особый режим посещения сохранится. Будем смотреть дальше, как будет развиваться ситуация", - заявил губернатор Станислав Воскресенский.
Еще одним послаблением действующих ограничительных мер станет разрешение возобновить шоп-туры из других регионов. Но вход в ТЦ будет разрешен только для вакцинированных и переболевших посетителей и тех, у кого отрицательный тест на коронавирус. "По мнению Роспотребнадзора, предложена очень внятная схема контроля, поэтому мы тоже такое решение приняли", - подчеркнул губернатор. Эти правила также начнут действовать с понедельника, 15 ноября.
Кроме того, информируют власти, с 22 ноября одновременно с возобновлением очной работы организаций дополнительного образования откроются детские игровые зоны в ТЦ. При этом посещение торговых центров детьми возможно только в сопровождении родителей или законных представителей.