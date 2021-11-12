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Сотрудники медицинского стационара в аэропорту Шереметьево - РИА Новости, 1920, 16.03.2020
Распространение коронавируса
https://ria.ru/20211112/qr-kod-1758737337.html
В Татарстане назвали дату начала проверок QR-кодов в транспорте
В Татарстане назвали дату начала проверок QR-кодов в транспорте - РИА Новости, 12.11.2021
В Татарстане назвали дату начала проверок QR-кодов в транспорте
Проверка QR-кодов в общественном транспорте в Татарстане начнется с 22 ноября, сообщил замминистра транспорта и дорожного хозяйства республики Андрей Егоров. РИА Новости, 12.11.2021
2021-11-12T13:22
2021-11-12T13:22
распространение коронавируса
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КАЗАНЬ, 12 ноя – РИА Новости. Проверка QR-кодов в общественном транспорте в Татарстане начнется с 22 ноября, сообщил замминистра транспорта и дорожного хозяйства республики Андрей Егоров.Власти Татарстана 6 ноября объявили, что в связи с распространением новой коронавирусной инфекции через две недели планируется ввести дополнительные ограничительные меры на транспорте. В частности, перевозка в общественном транспорте лиц старше 18 лет будет осуществляться только при наличии QR-кода или справки о медотводе. Кроме того, планируется приостановить действие транспортных карт для лиц старше 60 лет, не имеющих QR-кода или справки о медотводе.По информации республиканского оперштаба по противодействию распространению новой коронавирусной инфекции, наличие QR-кодов будут проверять у пассажиров городского, пригородного, межмуниципального транспорта внутри республики. Проверка будет осуществляться силами перевозчиков в момент посадки пассажиров. По решению президента республики перевозчикам в случае необходимости будет предоставлена субсидия на приобретение технических средств для проверки QR-кодов."Те нововведения, которые были анонсированы президентом республики, через 10 дней действительно вступят в силу. С 22 ноября, через 10 дней будет запрещен проезд пассажиров старше 18 лет (без QR-кода - ред.) в транспортных средствах, осуществляющих автобусные перевозки по межмуниципальным и муниципальным маршрутам", - сказал Егоров.Он напомнил, что действие QR-кодов вводится только на маршрутах внутри республики. Оно не касается такси.
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общество, республика татарстан (татарстан), здоровье - общество, коронавирус covid-19, коронавирус в россии, вакцинация россиян от covid-19
13:22 12.11.2021
 
В Татарстане назвали дату начала проверок QR-кодов в транспорте

В Татарстане будут проверять QR-коды в общественном транспорте с 22 ноября

© РИА Новости / Кирилл КаллиниковПосетитель предъявляет QR-код для проверки
Посетитель предъявляет QR-код для проверки - РИА Новости, 1920, 12.11.2021
© РИА Новости / Кирилл Каллиников
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КАЗАНЬ, 12 ноя – РИА Новости. Проверка QR-кодов в общественном транспорте в Татарстане начнется с 22 ноября, сообщил замминистра транспорта и дорожного хозяйства республики Андрей Егоров.
Власти Татарстана 6 ноября объявили, что в связи с распространением новой коронавирусной инфекции через две недели планируется ввести дополнительные ограничительные меры на транспорте. В частности, перевозка в общественном транспорте лиц старше 18 лет будет осуществляться только при наличии QR-кода или справки о медотводе. Кроме того, планируется приостановить действие транспортных карт для лиц старше 60 лет, не имеющих QR-кода или справки о медотводе.
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По информации республиканского оперштаба по противодействию распространению новой коронавирусной инфекции, наличие QR-кодов будут проверять у пассажиров городского, пригородного, межмуниципального транспорта внутри республики. Проверка будет осуществляться силами перевозчиков в момент посадки пассажиров. По решению президента республики перевозчикам в случае необходимости будет предоставлена субсидия на приобретение технических средств для проверки QR-кодов.
"Те нововведения, которые были анонсированы президентом республики, через 10 дней действительно вступят в силу. С 22 ноября, через 10 дней будет запрещен проезд пассажиров старше 18 лет (без QR-кода - ред.) в транспортных средствах, осуществляющих автобусные перевозки по межмуниципальным и муниципальным маршрутам", - сказал Егоров.
Он напомнил, что действие QR-кодов вводится только на маршрутах внутри республики. Оно не касается такси.
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