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В Татарстане назвали дату начала проверок QR-кодов в транспорте

В Татарстане назвали дату начала проверок QR-кодов в транспорте - РИА Новости, 12.11.2021

В Татарстане назвали дату начала проверок QR-кодов в транспорте

Проверка QR-кодов в общественном транспорте в Татарстане начнется с 22 ноября, сообщил замминистра транспорта и дорожного хозяйства республики Андрей Егоров. РИА Новости, 12.11.2021

2021-11-12T13:22

2021-11-12T13:22

2021-11-12T13:22

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КАЗАНЬ, 12 ноя – РИА Новости. Проверка QR-кодов в общественном транспорте в Татарстане начнется с 22 ноября, сообщил замминистра транспорта и дорожного хозяйства республики Андрей Егоров.Власти Татарстана 6 ноября объявили, что в связи с распространением новой коронавирусной инфекции через две недели планируется ввести дополнительные ограничительные меры на транспорте. В частности, перевозка в общественном транспорте лиц старше 18 лет будет осуществляться только при наличии QR-кода или справки о медотводе. Кроме того, планируется приостановить действие транспортных карт для лиц старше 60 лет, не имеющих QR-кода или справки о медотводе.По информации республиканского оперштаба по противодействию распространению новой коронавирусной инфекции, наличие QR-кодов будут проверять у пассажиров городского, пригородного, межмуниципального транспорта внутри республики. Проверка будет осуществляться силами перевозчиков в момент посадки пассажиров. По решению президента республики перевозчикам в случае необходимости будет предоставлена субсидия на приобретение технических средств для проверки QR-кодов."Те нововведения, которые были анонсированы президентом республики, через 10 дней действительно вступят в силу. С 22 ноября, через 10 дней будет запрещен проезд пассажиров старше 18 лет (без QR-кода - ред.) в транспортных средствах, осуществляющих автобусные перевозки по межмуниципальным и муниципальным маршрутам", - сказал Егоров.Он напомнил, что действие QR-кодов вводится только на маршрутах внутри республики. Оно не касается такси.

https://ria.ru/20211111/qr-1758578890.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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