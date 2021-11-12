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В Кремле прокомментировали законопроект о QR-кодах в кафе и транспорте
В Кремле прокомментировали законопроект о QR-кодах в кафе и транспорте - РИА Новости, 12.11.2021
В Кремле прокомментировали законопроект о QR-кодах в кафе и транспорте
Кремль знает об инициативе правительственного оперштаба по созданию законопроекта о QR-кодах в магазинах и на транспорте, сообщил пресс-секретарь президента... РИА Новости, 12.11.2021
2021-11-12T12:50
2021-11-12T12:50
2021-11-12T13:47
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МОСКВА, 12 ноя — РИА Новости. Кремль знает об инициативе правительственного оперштаба по созданию законопроекта о QR-кодах в магазинах и на транспорте, сообщил пресс-секретарь президента Дмитрий Песков.Песков добавил, что "это мировая практика, которая в условиях пандемии, в условиях непрекращающихся волн новых многими странами была признана безальтернативной".Накануне оперштаб подтвердил, что трудится над таким проектом. Некоторые регионы уже ввели эту меру.Документ могут внести на рассмотрение Госдумы в ближайшее время. В экспертном сообществе мнения пока расходятся: одни считают, что обязательные QR-коды ущемляют права граждан, другие — что, напротив, защищают их. Цифровой код (QR) выдается на год после вакцинации от SARS-CoV-2 либо при подтвержденном официально COVID-19, а также после получения отрицательного результата ПЦР-теста. В последнем случае он действует 72 часа.
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общество, дмитрий песков, госдума рф, россия, коронавирус covid-19, коронавирус в россии
12:50 12.11.2021 (обновлено: 13:47 12.11.2021)
В Кремле прокомментировали законопроект о QR-кодах в кафе и транспорте
Песков назвал QR-коды на транспорте, в магазинах и кафе мировой практикой
МОСКВА, 12 ноя — РИА Новости.
Кремль знает об инициативе правительственного оперштаба по созданию законопроекта о QR-кодах в магазинах и на транспорте, сообщил пресс-секретарь президента Дмитрий Песков
.
"Действительно, там определенные наработки есть. Еще предстоит достаточно серьезная работа по законопроекту в парламенте, естественно, с участием специалистов, экспертов", — сказал он журналистам.
Песков добавил, что "это мировая практика, которая в условиях пандемии, в условиях непрекращающихся волн новых многими странами была признана безальтернативной".
Накануне оперштаб подтвердил, что трудится над таким проектом. Некоторые регионы уже ввели эту меру.
Документ могут внести на рассмотрение Госдумы в ближайшее время. В экспертном сообществе мнения пока расходятся: одни считают, что обязательные QR-коды ущемляют права граждан, другие — что, напротив, защищают их.
Цифровой код (QR) выдается на год после вакцинации от SARS-CoV-2 либо при подтвержденном официально COVID-19, а также после получения отрицательного результата ПЦР-теста. В последнем случае он действует 72 часа.