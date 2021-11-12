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Песков прокомментировал идею о QR-кодах для людей с антителами к COVID-19

Песков прокомментировал идею о QR-кодах для людей с антителами к COVID-19 - РИА Новости, 12.11.2021

Песков прокомментировал идею о QR-кодах для людей с антителами к COVID-19

Идея введения QR-кодов для людей с антителами к коронавирусу требует внимательно изучения и оценки экспертами, так как есть много нюансов, сообщил журналистам... РИА Новости, 12.11.2021

2021-11-12T12:48

2021-11-12T12:48

2021-11-12T13:06

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МОСКВА ноя - РИА Новости. Идея введения QR-кодов для людей с антителами к коронавирусу требует внимательно изучения и оценки экспертами, так как есть много нюансов, сообщил журналистам пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков.Глава Чувашии Олег Николаев поручил в течение недели запустить региональную систему QR-кодирования для людей с высоким титром антител, которая поможет переболевшим получить QR-код."Здесь, наверное, конечно, нужно со специалистами, с Роспотребнадзором, в любом случае какие-то инициативы такого плана подлежат сначала экспертной проработке, там же очень много нюансов, и это все нужно очень тщательно прорабатывать", - сказал Песков, отвечая на вопрос, как в Кремле относятся к идее введения QR-кодов для официально не болевших коронавирусом.Он ответил, что существуют разные точки зрения касательно достаточного уровня антител, но есть существующие рекомендации ВОЗ и Минздрава РФ, к которым нужно прислушиваться."Но ещё раз повторюсь, это очень сложная, требующая экспертного подхода, исключающая какие-то возможности оценок эмоциональных, решения. Но они, безусловно, необходимы, но делать все это надо очень грамотно и профессионально", - сказал Песков.

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2021

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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