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В Чувашии запустят QR-коды для людей с высоким титром антител к COVID-19
В Чувашии запустят QR-коды для людей с высоким титром антител к COVID-19 - РИА Новости, 12.11.2021
В Чувашии запустят QR-коды для людей с высоким титром антител к COVID-19
Глава Чувашии Олег Николаев поручил за неделю отладить региональную систему выдачу QR-кодов жителям с высоким титром антител. РИА Новости, 12.11.2021
2021-11-12T12:00
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2021-11-12T13:24
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НИЖНИЙ НОВГОРОД, 12 ноя — РИА Новости. Глава Чувашии Олег Николаев поручил за неделю отладить региональную систему выдачу QR-кодов жителям с высоким титром антител."Мы уже достаточно изучили, проработали, и в целом этот механизм позволяет нам обеспечить безопасность, соблюсти права человека и лежит в плоскости последних научных изысканий и клинических показаний переболевших людей", — приводит пресс-служба его слова.Впервые эту задачу — создание ПО, которое позволит генерировать коды для людей, которые документально могут подтвердить состояние иммунной системы после перенесенной инфекции.Как пояснила руководитель Минцифры Чувашии Кристина Майнина, для этого могут создать локальный ресурс. Туда жители будут вносить данные — идентификатор, который им присвоят на основе результатов тестирования на антитела. Врачебная комиссия из представителей аккредитованных лабораторий определит срок их действия. Таким образом сформируется "реестр лиц с высокими титрами антител".Код, который сгенерирует такая система, будет действовать только на территории региона.Ранее глава НИЦЭМ имени Н. Ф. Гамалеи Александр Гинцбург заявил, что для защиты от дельта-штамма достаточно 300 "нейтрализующих единиц антител" по стандартам ВОЗ.По словам главы Чувашии, люди с аналогичным состоянием иммунитета, "с одной стороны, правильно делают, что не хотят вакцинироваться", но с другой — по региональным ограничениям их "никуда не пускают" без QR-кода. "Права нарушаем людей? Нарушаем", — приводит пресс-служба слова Николаева.Отмечается, что проверять анализы будут специализированные аккредитованные медицинские организации, что, уверен губернатор, позволит исключить и отфильтровать фальшивые справки.
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РИА Новости
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общество, здоровье - общество, михаил мурашко, коронавирусы, олег николаев (политик), коронавирус covid-19, коронавирус в россии
12:00 12.11.2021 (обновлено: 13:24 12.11.2021)
В Чувашии запустят QR-коды для людей с высоким титром антител к COVID-19
В Чувашии запустят QR-коды для людей с высоким титром антител к COVID-19 в течение недели
НИЖНИЙ НОВГОРОД, 12 ноя — РИА Новости.
Глава Чувашии Олег Николаев
поручил за неделю отладить региональную систему выдачу QR-кодов жителям с высоким титром антител.
"Мы уже достаточно изучили, проработали, и в целом этот механизм позволяет нам обеспечить безопасность, соблюсти права человека и лежит в плоскости последних научных изысканий и клинических показаний переболевших людей", — приводит
пресс-служба его слова.
Впервые эту задачу — создание ПО, которое позволит генерировать коды для людей, которые документально могут подтвердить состояние иммунной системы после перенесенной инфекции.
Как пояснила руководитель Минцифры Чувашии Кристина Майнина, для этого могут создать локальный ресурс. Туда жители будут вносить данные — идентификатор, который им присвоят на основе результатов тестирования на антитела.
Врачебная комиссия из представителей аккредитованных лабораторий определит срок их действия. Таким образом сформируется "реестр лиц с высокими титрами антител".
Код, который сгенерирует такая система, будет действовать только на территории региона.
Ранее глава НИЦЭМ имени Н. Ф. Гамалеи Александр Гинцбург заявил, что для защиты от дельта-штамма достаточно 300 "нейтрализующих единиц антител" по стандартам ВОЗ.
По словам главы Чувашии, люди с аналогичным состоянием иммунитета, "с одной стороны, правильно делают, что не хотят вакцинироваться", но с другой — по региональным ограничениям их "никуда не пускают" без QR-кода.
"Права нарушаем людей? Нарушаем", — приводит пресс-служба слова Николаева.
Отмечается, что проверять анализы будут специализированные аккредитованные медицинские организации, что, уверен губернатор, позволит исключить и отфильтровать фальшивые справки.