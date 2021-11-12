https://ria.ru/20211112/qr-kod-1758711534.html
В Марий Эл введут QR-коды для посещения гостиниц и магазинов
В Марий Эл введут QR-коды для посещения гостиниц и магазинов - РИА Новости, 12.11.2021
В Марий Эл введут QR-коды для посещения гостиниц и магазинов
QR-коды для посещения гостиниц, бань и непродовольственных магазинов введут в Марий Эл с 23 ноября, сообщает пресс-служба главы региона. РИА Новости, 12.11.2021
2021-11-12T11:41
2021-11-12T11:41
2021-11-12T11:54
распространение коронавируса
общество
республика марий эл
коронавирус covid-19
коронавирус в россии
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e5/0b/0b/1758558643_0:0:3072:1728_1920x0_80_0_0_3b26e6aa772e72aed8e86d08f1cfd8af.jpg
НИЖНИЙ НОВГОРОД, 12 ноя - РИА Новости. QR-коды для посещения гостиниц, бань и непродовольственных магазинов введут в Марий Эл с 23 ноября, сообщает пресс-служба главы региона.Соответствующие изменения глава региона Александр Евстифеев в пятницу внес в указ "О мерах по обеспечению санитарно-эпидемиологического благополучия населения на территории Республики Марий Эл в связи с распространением новой коронавирусной инфекции (COVID-19)"."Согласно новой редакции документа в республике вводятся дополнительные ограничения для предотвращения распространения коронавируса. QR-коды, подтверждающие, что гражданин сделал прививку от коронавируса или переболел COVID-19, потребуются при посещении гостиниц, санаторно-курортных организаций, саун и бань, а также непродовольственных магазинов независимо от площади торгового зала", - говорится в сообщении.Отмечается, что новые ограничения начнут действовать с 23 ноября.Ранее сообщалось о введении в Марий Эл с 22 октября QR-кодов для посещения культурных и спортивных мероприятий и заведений общепита. Кроме того, с 1 ноября в республике введен запрет на посещение без QR-кода о вакцинации торговых центров, салонов красоты, музеев, библиотек и клубов.
https://ria.ru/20211112/qr-kod-1758697433.html
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2021
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e5/0b/0b/1758558643_136:0:2867:2048_1920x0_80_0_0_2e3b6e888c3f95555e6f4c158f518a75.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
общество, республика марий эл, коронавирус covid-19, коронавирус в россии
11:41 12.11.2021 (обновлено: 11:54 12.11.2021)
В Марий Эл введут QR-коды для посещения гостиниц и магазинов
В Марий Эл введут QR-коды для посещения гостиниц, бань и магазинов
НИЖНИЙ НОВГОРОД, 12 ноя - РИА Новости.
QR-коды для посещения гостиниц, бань и непродовольственных магазинов введут в Марий Эл
с 23 ноября, сообщает пресс-служба главы региона.
Соответствующие изменения глава региона Александр Евстифеев в пятницу внес в указ "О мерах по обеспечению санитарно-эпидемиологического благополучия населения на территории Республики Марий Эл в связи с распространением новой коронавирусной инфекции (COVID-19)".
"Согласно новой редакции документа в республике вводятся дополнительные ограничения для предотвращения распространения коронавируса. QR-коды, подтверждающие, что гражданин сделал прививку от коронавируса или переболел COVID-19, потребуются при посещении гостиниц, санаторно-курортных организаций, саун и бань, а также непродовольственных магазинов независимо от площади торгового зала", - говорится в сообщении.
Отмечается, что новые ограничения начнут действовать с 23 ноября.
Ранее сообщалось о введении в Марий Эл с 22 октября QR-кодов для посещения культурных и спортивных мероприятий и заведений общепита. Кроме того, с 1 ноября в республике введен запрет на посещение без QR-кода о вакцинации торговых центров, салонов красоты, музеев, библиотек и клубов.