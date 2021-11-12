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В Марий Эл введут QR-коды для посещения гостиниц и магазинов

В Марий Эл введут QR-коды для посещения гостиниц и магазинов - РИА Новости, 12.11.2021

В Марий Эл введут QR-коды для посещения гостиниц и магазинов

QR-коды для посещения гостиниц, бань и непродовольственных магазинов введут в Марий Эл с 23 ноября, сообщает пресс-служба главы региона. РИА Новости, 12.11.2021

2021-11-12T11:41

2021-11-12T11:41

2021-11-12T11:54

распространение коронавируса

общество

республика марий эл

коронавирус covid-19

коронавирус в россии

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НИЖНИЙ НОВГОРОД, 12 ноя - РИА Новости. QR-коды для посещения гостиниц, бань и непродовольственных магазинов введут в Марий Эл с 23 ноября, сообщает пресс-служба главы региона.Соответствующие изменения глава региона Александр Евстифеев в пятницу внес в указ "О мерах по обеспечению санитарно-эпидемиологического благополучия населения на территории Республики Марий Эл в связи с распространением новой коронавирусной инфекции (COVID-19)"."Согласно новой редакции документа в республике вводятся дополнительные ограничения для предотвращения распространения коронавируса. QR-коды, подтверждающие, что гражданин сделал прививку от коронавируса или переболел COVID-19, потребуются при посещении гостиниц, санаторно-курортных организаций, саун и бань, а также непродовольственных магазинов независимо от площади торгового зала", - говорится в сообщении.Отмечается, что новые ограничения начнут действовать с 23 ноября.Ранее сообщалось о введении в Марий Эл с 22 октября QR-кодов для посещения культурных и спортивных мероприятий и заведений общепита. Кроме того, с 1 ноября в республике введен запрет на посещение без QR-кода о вакцинации торговых центров, салонов красоты, музеев, библиотек и клубов.

https://ria.ru/20211112/qr-kod-1758697433.html

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общество, республика марий эл, коронавирус covid-19, коронавирус в россии