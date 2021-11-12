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Сотрудники медицинского стационара в аэропорту Шереметьево - РИА Новости, 1920, 16.03.2020
Распространение коронавируса
https://ria.ru/20211112/qr-kod-1758711534.html
В Марий Эл введут QR-коды для посещения гостиниц и магазинов
В Марий Эл введут QR-коды для посещения гостиниц и магазинов - РИА Новости, 12.11.2021
В Марий Эл введут QR-коды для посещения гостиниц и магазинов
QR-коды для посещения гостиниц, бань и непродовольственных магазинов введут в Марий Эл с 23 ноября, сообщает пресс-служба главы региона. РИА Новости, 12.11.2021
2021-11-12T11:41
2021-11-12T11:54
распространение коронавируса
общество
республика марий эл
коронавирус covid-19
коронавирус в россии
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НИЖНИЙ НОВГОРОД, 12 ноя - РИА Новости. QR-коды для посещения гостиниц, бань и непродовольственных магазинов введут в Марий Эл с 23 ноября, сообщает пресс-служба главы региона.Соответствующие изменения глава региона Александр Евстифеев в пятницу внес в указ "О мерах по обеспечению санитарно-эпидемиологического благополучия населения на территории Республики Марий Эл в связи с распространением новой коронавирусной инфекции (COVID-19)"."Согласно новой редакции документа в республике вводятся дополнительные ограничения для предотвращения распространения коронавируса. QR-коды, подтверждающие, что гражданин сделал прививку от коронавируса или переболел COVID-19, потребуются при посещении гостиниц, санаторно-курортных организаций, саун и бань, а также непродовольственных магазинов независимо от площади торгового зала", - говорится в сообщении.Отмечается, что новые ограничения начнут действовать с 23 ноября.Ранее сообщалось о введении в Марий Эл с 22 октября QR-кодов для посещения культурных и спортивных мероприятий и заведений общепита. Кроме того, с 1 ноября в республике введен запрет на посещение без QR-кода о вакцинации торговых центров, салонов красоты, музеев, библиотек и клубов.
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общество, республика марий эл, коронавирус covid-19, коронавирус в россии
11:41 12.11.2021 (обновлено: 11:54 12.11.2021)
 
В Марий Эл введут QR-коды для посещения гостиниц и магазинов

В Марий Эл введут QR-коды для посещения гостиниц, бань и магазинов

© РИА Новости / Кирилл Каллиников / Перейти в фотобанкПосетитель предъявляет QR-код
Посетитель предъявляет QR-код - РИА Новости, 1920, 12.11.2021
© РИА Новости / Кирилл Каллиников
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НИЖНИЙ НОВГОРОД, 12 ноя - РИА Новости. QR-коды для посещения гостиниц, бань и непродовольственных магазинов введут в Марий Эл с 23 ноября, сообщает пресс-служба главы региона.
Соответствующие изменения глава региона Александр Евстифеев в пятницу внес в указ "О мерах по обеспечению санитарно-эпидемиологического благополучия населения на территории Республики Марий Эл в связи с распространением новой коронавирусной инфекции (COVID-19)".
"Согласно новой редакции документа в республике вводятся дополнительные ограничения для предотвращения распространения коронавируса. QR-коды, подтверждающие, что гражданин сделал прививку от коронавируса или переболел COVID-19, потребуются при посещении гостиниц, санаторно-курортных организаций, саун и бань, а также непродовольственных магазинов независимо от площади торгового зала", - говорится в сообщении.
Отмечается, что новые ограничения начнут действовать с 23 ноября.
Ранее сообщалось о введении в Марий Эл с 22 октября QR-кодов для посещения культурных и спортивных мероприятий и заведений общепита. Кроме того, с 1 ноября в республике введен запрет на посещение без QR-кода о вакцинации торговых центров, салонов красоты, музеев, библиотек и клубов.
Проверка QR-кодов вакцинации от COVID-19 - РИА Новости, 1920, 12.11.2021
10:30Распространение коронавируса
В Свердловской области предложили запретить продажу алкоголя без QR-кода
 
Распространение коронавирусаОбществоРеспублика Марий ЭлКоронавирус COVID-19Коронавирус в России
 
 
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