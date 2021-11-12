https://ria.ru/20211112/qr-kod-1758697433.html

В Свердловской области предложили запретить продажу алкоголя без QR-кода

В Свердловской области предложили запретить продажу алкоголя без QR-кода - РИА Новости, 12.11.2021

В Свердловской области предложили запретить продажу алкоголя без QR-кода

Свердловские власти рассматривают вопрос о запрете на продажу алкоголя в регионе без QR-кода, сообщает в пятницу оперативный штаб области. РИА Новости, 12.11.2021

2021-11-12T10:30

2021-11-12T10:30

2021-11-12T10:54

распространение коронавируса

свердловская область

общество

алкоголь

здоровье - общество

коронавирус covid-19

коронавирус в россии

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e5/0b/08/1758004208_0:119:3109:1868_1920x0_80_0_0_4297b3f1a30ae891448e0a67ef701f6c.jpg

ЕКАТЕРИНБУРГ, 12 ноя – РИА Новости. Свердловские власти рассматривают вопрос о запрете на продажу алкоголя в регионе без QR-кода, сообщает в пятницу оперативный штаб области.С 30 октября в регионе заработали QR-коды для посещения заведений культуры и спорта, общепита, ТЦ, салонов красоты, фитнес-клубов и санаториев. Вице-губернатор Павел Креков заявил, что список учреждений с входом по QR-коду может быть расширен, также рекомендовав ввести коды для посещения храмов, но окончательное решение должны принять руководители конфессий."Оперативный штаб по борьбе с коронавирусом постоянно мониторит ситуацию с распространением инфекции, чтобы вовремя реагировать на ее изменение. Следит за соблюдением всех эпидограничений. Министерство АПК проводит весомую часть этой работы. Мы знаем об инициативе участников рынка о вводе QR-кодов для покупки алкоголя. Готовы обсудить с коллегами и экспертами эту меру на очередном заседании оперативного штаба", - приводятся в сообщении слова министра АПК и потребительского рынка Свердловской области Артема Бахтерева.По данным оперштаба региона, всего с начала пандемии в области зафиксировано 165,4 тысячи случаев новой коронавирусной инфекции, скончались более 7,7 тысячи пациентов.

https://ria.ru/20211027/alkogol-1756424256.html

https://ria.ru/20210621/vaktsinatsiya-1737885023.html

свердловская область

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

2021

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

свердловская область, общество, алкоголь, здоровье - общество, коронавирус covid-19, коронавирус в россии