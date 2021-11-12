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Сотрудники медицинского стационара в аэропорту Шереметьево - РИА Новости, 1920, 16.03.2020
Распространение коронавируса
https://ria.ru/20211112/qr-kod-1758697433.html
В Свердловской области предложили запретить продажу алкоголя без QR-кода
В Свердловской области предложили запретить продажу алкоголя без QR-кода - РИА Новости, 12.11.2021
В Свердловской области предложили запретить продажу алкоголя без QR-кода
Свердловские власти рассматривают вопрос о запрете на продажу алкоголя в регионе без QR-кода, сообщает в пятницу оперативный штаб области. РИА Новости, 12.11.2021
2021-11-12T10:30
2021-11-12T10:54
распространение коронавируса
свердловская область
общество
алкоголь
здоровье - общество
коронавирус covid-19
коронавирус в россии
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ЕКАТЕРИНБУРГ, 12 ноя – РИА Новости. Свердловские власти рассматривают вопрос о запрете на продажу алкоголя в регионе без QR-кода, сообщает в пятницу оперативный штаб области.С 30 октября в регионе заработали QR-коды для посещения заведений культуры и спорта, общепита, ТЦ, салонов красоты, фитнес-клубов и санаториев. Вице-губернатор Павел Креков заявил, что список учреждений с входом по QR-коду может быть расширен, также рекомендовав ввести коды для посещения храмов, но окончательное решение должны принять руководители конфессий."Оперативный штаб по борьбе с коронавирусом постоянно мониторит ситуацию с распространением инфекции, чтобы вовремя реагировать на ее изменение. Следит за соблюдением всех эпидограничений. Министерство АПК проводит весомую часть этой работы. Мы знаем об инициативе участников рынка о вводе QR-кодов для покупки алкоголя. Готовы обсудить с коллегами и экспертами эту меру на очередном заседании оперативного штаба", - приводятся в сообщении слова министра АПК и потребительского рынка Свердловской области Артема Бахтерева.По данным оперштаба региона, всего с начала пандемии в области зафиксировано 165,4 тысячи случаев новой коронавирусной инфекции, скончались более 7,7 тысячи пациентов.
https://ria.ru/20211027/alkogol-1756424256.html
https://ria.ru/20210621/vaktsinatsiya-1737885023.html
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свердловская область, общество, алкоголь, здоровье - общество, коронавирус covid-19, коронавирус в россии
10:30 12.11.2021 (обновлено: 10:54 12.11.2021)
 
В Свердловской области предложили запретить продажу алкоголя без QR-кода

Свердловские власти рассматривают вопрос о запрете на продажу алкоголя без QR-кода

© РИА Новости / Павел Лисицын / Перейти в фотобанкПроверка QR-кодов вакцинации от COVID-19
Проверка QR-кодов вакцинации от COVID-19 - РИА Новости, 1920, 12.11.2021
© РИА Новости / Павел Лисицын
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ЕКАТЕРИНБУРГ, 12 ноя – РИА Новости. Свердловские власти рассматривают вопрос о запрете на продажу алкоголя в регионе без QR-кода, сообщает в пятницу оперативный штаб области.
С 30 октября в регионе заработали QR-коды для посещения заведений культуры и спорта, общепита, ТЦ, салонов красоты, фитнес-клубов и санаториев. Вице-губернатор Павел Креков заявил, что список учреждений с входом по QR-коду может быть расширен, также рекомендовав ввести коды для посещения храмов, но окончательное решение должны принять руководители конфессий.
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"Оперативный штаб по борьбе с коронавирусом постоянно мониторит ситуацию с распространением инфекции, чтобы вовремя реагировать на ее изменение. Следит за соблюдением всех эпидограничений. Министерство АПК проводит весомую часть этой работы. Мы знаем об инициативе участников рынка о вводе QR-кодов для покупки алкоголя. Готовы обсудить с коллегами и экспертами эту меру на очередном заседании оперативного штаба", - приводятся в сообщении слова министра АПК и потребительского рынка Свердловской области Артема Бахтерева.
По данным оперштаба региона, всего с начала пандемии в области зафиксировано 165,4 тысячи случаев новой коронавирусной инфекции, скончались более 7,7 тысячи пациентов.
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