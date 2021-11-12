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Еще одно нефтяное пятно обнаружили у севшего на мель в Приморье Rise Shine
Еще одно нефтяное пятно обнаружили у севшего на мель в Приморье Rise Shine - РИА Новости, 12.11.2021
Еще одно нефтяное пятно обнаружили у севшего на мель в Приморье Rise Shine
Еще одно небольшое нефтяное пятно обнаружено у борта контейнеровоза Rise Shine, который сел на мель в Приморье, его обработали сорбентом, сообщил РИА Новости... РИА Новости, 12.11.2021
2021-11-12T10:31
2021-11-12T10:31
происшествия
приморский край
находка
китай
федеральное агентство морского и речного транспорта (росморречфлот)
панама
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ВЛАДИВОСТОК, 12 ноя – РИА Новости. Еще одно небольшое нефтяное пятно обнаружено у борта контейнеровоза Rise Shine, который сел на мель в Приморье, его обработали сорбентом, сообщил РИА Новости представитель Росморречфлота.В понедельник в районе мыса Козино у берегов Находки сел на мель контейнеровоз Rise Shine (ходит под флагом Панамы) с 14 членами экипажа, все – граждане Китая. По данным Росморречфлота, судно получило пробоины, но не развалилось. Моряки эвакуированы. В среду по правому борту Rise Shine были обнаружены пятна топлива, специалисты поставили боновые заграждения. Водолазы осмотрели левый борт, не найдя на нем повреждений, трюмы. Из Владивостока подошел спасательный катер "Капитан Балашов" с нефтеперекачивающим оборудованием."Одно пятно 5 на 6 метров, его удалили - обработали сорбентом", - сказал собеседник.По его словам, вокруг судна стоит одна линия боновых заграждений. Новых повреждений корпуса не выявлено. Водолазные работы в пятницу не велись, но специалисты измеряют глубины для дальнейшего осмотра машинного отделения. Кроме того, на судно высадили двух представителей китайского экипажа – старпома и старшего механика, они осматривают помещения судна, замеряют уровни топлива.Также, по информации собеседника, устанавливаются линии для перекачки топлива с судна – планируется начать в субботу.
https://ria.ru/20211111/kitay-1758526770.html
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приморский край
находка
китай
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происшествия, приморский край, находка, китай, федеральное агентство морского и речного транспорта (росморречфлот), панама
10:31 12.11.2021
 
Еще одно нефтяное пятно обнаружили у севшего на мель в Приморье Rise Shine

Еще одно нефтяное пятно обнаружили у севшего на мель в Приморье контейнеровоза Rise Shine

© РИА Новости / Виталий Аньков / Перейти в фотобанкКонтейнеровоз Rise Shine, севший на мель в районе мыса Козино у берегов Находки
Контейнеровоз Rise Shine, севший на мель в районе мыса Козино у берегов Находки - РИА Новости, 1920, 12.11.2021
© РИА Новости / Виталий Аньков
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ВЛАДИВОСТОК, 12 ноя – РИА Новости. Еще одно небольшое нефтяное пятно обнаружено у борта контейнеровоза Rise Shine, который сел на мель в Приморье, его обработали сорбентом, сообщил РИА Новости представитель Росморречфлота.
В понедельник в районе мыса Козино у берегов Находки сел на мель контейнеровоз Rise Shine (ходит под флагом Панамы) с 14 членами экипажа, все – граждане Китая. По данным Росморречфлота, судно получило пробоины, но не развалилось. Моряки эвакуированы. В среду по правому борту Rise Shine были обнаружены пятна топлива, специалисты поставили боновые заграждения. Водолазы осмотрели левый борт, не найдя на нем повреждений, трюмы. Из Владивостока подошел спасательный катер "Капитан Балашов" с нефтеперекачивающим оборудованием.
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"Одно пятно 5 на 6 метров, его удалили - обработали сорбентом", - сказал собеседник.
По его словам, вокруг судна стоит одна линия боновых заграждений. Новых повреждений корпуса не выявлено. Водолазные работы в пятницу не велись, но специалисты измеряют глубины для дальнейшего осмотра машинного отделения. Кроме того, на судно высадили двух представителей китайского экипажа – старпома и старшего механика, они осматривают помещения судна, замеряют уровни топлива.
Также, по информации собеседника, устанавливаются линии для перекачки топлива с судна – планируется начать в субботу.
Борт МЧС вылетел к судну в Приморье - РИА Новости, 1920, 09.11.2021
9 ноября, 08:52
Опубликовано видео с контейнеровозом Rise Shine, севшим на мель в Приморье
 
ПроисшествияПриморский крайНаходкаКитайФедеральное агентство морского и речного транспорта (Росморречфлот)Панама
 
 
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