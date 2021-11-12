https://ria.ru/20211112/putin-1758841535.html
Путин оценил технологии по переводу языка жестов в текст
Путин оценил технологии по переводу языка жестов в текст - РИА Новости, 12.11.2021
Путин оценил технологии по переводу языка жестов в текст
Технологии по переводу языка жестов в текст позволят улучшить систему обслуживания и помогут людям с ограничениями по здоровью, заявил президент РФ Владимир... РИА Новости, 12.11.2021
2021-11-12T20:14
2021-11-12T20:14
2021-11-12T20:14
общество
технологии
владимир путин
сбербанк россии
россия
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МОСКВА, 12 ноя - РИА Новости. Технологии по переводу языка жестов в текст позволят улучшить систему обслуживания и помогут людям с ограничениями по здоровью, заявил президент РФ Владимир Путин на конференции по искусственному интеллекту, комментируя соответствующую разработку российско-казахстанской команды - участницы конкурса AI Journey Contest."Наша задача, наверное, в том числе таких структур, как Сбербанк, сделать все, чтобы внедрять то, что вы сделали. Ребята улыбаются, потому что из этого может вырасти коммерческий успех. Но на самом деле люди, которые приходят для обслуживания в тот же Сбербанк. И если внедрять такую систему, она реально поможет и тем, кто обслуживает систему, и тем, кто приходит с этими ограничениями по здоровью", - сказал Путин.
https://ria.ru/20211112/ptuin-1758840837.html
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общество, технологии, владимир путин, сбербанк россии, россия
Путин оценил технологии по переводу языка жестов в текст
Путин: технологии по переводу языка жестов в текст улучшат сферу обслуживания