https://ria.ru/20211112/putin-1758835404.html

Путин сам сообщит о своей ревакцинации, заявил Песков

Путин сам сообщит о своей ревакцинации, заявил Песков - РИА Новости, 12.11.2021

Путин сам сообщит о своей ревакцинации, заявил Песков

Президент РФ Владимир Путин сам традиционно сообщит о своей ревакцинации, сообщил РИА Новости пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков. РИА Новости, 12.11.2021

2021-11-12T19:46

2021-11-12T19:46

2021-11-12T19:53

распространение коронавируса

владимир путин

вакцинация

дмитрий песков

россия

вакцинация россиян от covid-19

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МОСКВА, 12 ноя - РИА Новости. Президент РФ Владимир Путин сам традиционно сообщит о своей ревакцинации, сообщил РИА Новости пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков."Путин традиционно сам сообщит", - сказал Песков, отвечая на вопрос привился ли повторно президент.Ранее Песков отмечал, что Путин сам неоднократно говорил о сохраняющихся после прививки весной высоких титрах антител. По словам пресс-секретаря, ревакцинация будет зависеть от рекомендаций врачей, поскольку безопасность президента и его здоровье - это первоочередная задача для тех, кто за это отвечает.

https://ria.ru/20211112/peskov-1758835168.html

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2021

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