https://ria.ru/20211112/putin-1758835404.html
Путин сам сообщит о своей ревакцинации, заявил Песков
Путин сам сообщит о своей ревакцинации, заявил Песков - РИА Новости, 12.11.2021
Путин сам сообщит о своей ревакцинации, заявил Песков
Президент РФ Владимир Путин сам традиционно сообщит о своей ревакцинации, сообщил РИА Новости пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков. РИА Новости, 12.11.2021
2021-11-12T19:46
2021-11-12T19:46
2021-11-12T19:53
распространение коронавируса
владимир путин
вакцинация
дмитрий песков
россия
вакцинация россиян от covid-19
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МОСКВА, 12 ноя - РИА Новости. Президент РФ Владимир Путин сам традиционно сообщит о своей ревакцинации, сообщил РИА Новости пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков."Путин традиционно сам сообщит", - сказал Песков, отвечая на вопрос привился ли повторно президент.Ранее Песков отмечал, что Путин сам неоднократно говорил о сохраняющихся после прививки весной высоких титрах антител. По словам пресс-секретаря, ревакцинация будет зависеть от рекомендаций врачей, поскольку безопасность президента и его здоровье - это первоочередная задача для тех, кто за это отвечает.
https://ria.ru/20211112/peskov-1758835168.html
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РИА Новости
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РИА Новости
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РИА Новости
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владимир путин, вакцинация, дмитрий песков, россия, вакцинация россиян от covid-19
19:46 12.11.2021 (обновлено: 19:53 12.11.2021)
Путин сам сообщит о своей ревакцинации, заявил Песков
Песков: Путин сам традиционно сообщит о своей ревакцинации