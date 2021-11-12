https://ria.ru/20211112/putin-1758821948.html

Путин призвал наращивать темпы цифровой трансформации

Путин призвал наращивать темпы цифровой трансформации - РИА Новости, 12.11.2021

Путин призвал наращивать темпы цифровой трансформации

Необходимо наращивать темпы цифровой трансформации, чтобы технологии будущего работали на россиян, заявил Владимир Путин. РИА Новости, 12.11.2021

2021-11-12T18:46

2021-11-12T18:46

2021-11-12T21:38

владимир путин

общество

технологии

россия

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e5/0b/02/1757380953_0:160:3072:1888_1920x0_80_0_0_414d329258b9bdbaa9c92a259b5a59cf.jpg

МОСКВА, 12 ноя — РИА Новости. Необходимо наращивать темпы цифровой трансформации, чтобы технологии будущего работали на россиян, заявил Владимир Путин.По его словам, важно сделать так, "чтобы технологии будущего уже сегодня становились доступными и служили всем гражданам страны".Кроме того, президент призвал убрать избыточные барьеры в развитии технологий, в том числе в сфере искусственного интеллекта, а также формировать "нормативную правовую среду, отвечающую уровню технического прогресса". Путин также отметил, что эффективная система управления без ИИ сегодня невозможна.

https://ria.ru/20211112/putin-1758841535.html

россия

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

2021

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

владимир путин, общество, технологии, россия