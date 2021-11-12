https://ria.ru/20211112/putin-1758821948.html
Путин призвал наращивать темпы цифровой трансформации
Путин призвал наращивать темпы цифровой трансформации - РИА Новости, 12.11.2021
Путин призвал наращивать темпы цифровой трансформации
Необходимо наращивать темпы цифровой трансформации, чтобы технологии будущего работали на россиян, заявил Владимир Путин. РИА Новости, 12.11.2021
2021-11-12T18:46
2021-11-12T18:46
2021-11-12T21:38
владимир путин
общество
технологии
россия
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МОСКВА, 12 ноя — РИА Новости. Необходимо наращивать темпы цифровой трансформации, чтобы технологии будущего работали на россиян, заявил Владимир Путин.По его словам, важно сделать так, "чтобы технологии будущего уже сегодня становились доступными и служили всем гражданам страны".Кроме того, президент призвал убрать избыточные барьеры в развитии технологий, в том числе в сфере искусственного интеллекта, а также формировать "нормативную правовую среду, отвечающую уровню технического прогресса". Путин также отметил, что эффективная система управления без ИИ сегодня невозможна.
https://ria.ru/20211112/putin-1758841535.html
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владимир путин, общество, технологии, россия
18:46 12.11.2021 (обновлено: 21:38 12.11.2021)
Путин призвал наращивать темпы цифровой трансформации
Путин: нужно наращивать темпы цифровой трансформации, чтобы технологии работали на россиян