https://ria.ru/20211112/putin-1758786872.html
Путин призвал страны АТЭС плотнее координироваться с ШОС
Путин призвал страны АТЭС плотнее координироваться с ШОС - РИА Новости, 12.11.2021
Путин призвал страны АТЭС плотнее координироваться с ШОС
Президент России Владимир Путин призвал страны АТЭС более плотно координироваться с ЕврАзЭС и ШОС. РИА Новости, 12.11.2021
2021-11-12T16:37
2021-11-12T16:37
2021-11-12T17:01
в мире
владимир путин
евразийский экономический союз
атэс
шос
ассоциация государств юго-восточной азии
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МОСКВА, 12 ноя - РИА Новости. Президент России Владимир Путин призвал страны АТЭС более плотно координироваться с ЕврАзЭС и ШОС."Повышению эффективности деятельности АТЭС способствовало бы большая координация с другими региональными форумами и организациями с созвучной повесткой - Евразийским экономическим союзом, Ассоциацией государств Юго-Восточной Азии, Шанхайской организацией сотрудничества", - сказал Путин на саммите АТЭС.Россия будет этому всячески способствовать, добавил президент.
https://ria.ru/20211108/ates-1757342043.html
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в мире, владимир путин, евразийский экономический союз, атэс, шос, ассоциация государств юго-восточной азии
16:37 12.11.2021 (обновлено: 17:01 12.11.2021)
Путин призвал страны АТЭС плотнее координироваться с ШОС
Путин призвал АТЭС более плотно координироваться с Евразийским экономическим союзом и ШОС