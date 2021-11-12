https://ria.ru/20211112/putin-1758786872.html

Путин призвал страны АТЭС плотнее координироваться с ШОС

Путин призвал страны АТЭС плотнее координироваться с ШОС - РИА Новости, 12.11.2021

Путин призвал страны АТЭС плотнее координироваться с ШОС

Президент России Владимир Путин призвал страны АТЭС более плотно координироваться с ЕврАзЭС и ШОС. РИА Новости, 12.11.2021

2021-11-12T16:37

2021-11-12T16:37

2021-11-12T17:01

в мире

владимир путин

евразийский экономический союз

атэс

шос

ассоциация государств юго-восточной азии

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МОСКВА, 12 ноя - РИА Новости. Президент России Владимир Путин призвал страны АТЭС более плотно координироваться с ЕврАзЭС и ШОС."Повышению эффективности деятельности АТЭС способствовало бы большая координация с другими региональными форумами и организациями с созвучной повесткой - Евразийским экономическим союзом, Ассоциацией государств Юго-Восточной Азии, Шанхайской организацией сотрудничества", - сказал Путин на саммите АТЭС.Россия будет этому всячески способствовать, добавил президент.

https://ria.ru/20211108/ates-1757342043.html

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2021

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в мире, владимир путин, евразийский экономический союз, атэс, шос, ассоциация государств юго-восточной азии