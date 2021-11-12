https://ria.ru/20211112/putin-1758785782.html
Россия выступает против протекционизма в мировой экономике, заявил Путин
Россия выступает против протекционизма в мировой экономике, заявил Путин - РИА Новости, 12.11.2021
Россия выступает против протекционизма в мировой экономике, заявил Путин
Россия против протекционизма в мировой экономике, в интересах мирового сообщества - укреплять международное сотрудничество, в центре которого Всемирная торговая РИА Новости, 12.11.2021
2021-11-12T16:33
2021-11-12T16:33
2021-11-12T16:49
россия
владимир путин
экономика
в мире
атэс
женева (город)
всемирная торговая организация (вто)
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e5/0b/0c/1758771300_0:332:3050:2048_1920x0_80_0_0_2cde8d275b72460c6ae8fdc3c1a1262c.jpg
МОСКВА, 12 ноя - РИА Новости. Россия против протекционизма в мировой экономике, в интересах мирового сообщества - укреплять международное сотрудничество, в центре которого Всемирная торговая организация (ВТО), заявил президент РФ Владимир Путин"Россия выступает против протекционизма в мировой экономике и торговле, за отказ от использования односторонних политически мотивированных ограничений в целях борьбы за рынки и устранение конкурентов. Мы убеждены, что в интересах всего международного сообщества сохранять и укреплять многостороннюю торговую систему, в центре которой Всемирная торговая организация", - сказал Путин, выступая на саммите лидеров стран АТЭС в режиме видеоконференции."В конце ноября в Женеве пройдет очередная 12 министерская конференция ВТО, в которой примут участие представители всех наших экономик. Предложил бы сориентировать их на выработку разумных, компромиссных договоренностей в торговой сфере, которые будут способствовать расширению взаимных экономических и технологических обменов. Россия готова внести свой вклад в такую работу", - добавил президент РФ.
https://ria.ru/20211112/ates-1758786379.html
россия
женева (город)
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2021
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e5/0b/0c/1758771300_248:0:2979:2048_1920x0_80_0_0_3cee076fef5d0845964489280e3d6276.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
россия, владимир путин, экономика, в мире, атэс, женева (город), всемирная торговая организация (вто)
16:33 12.11.2021 (обновлено: 16:49 12.11.2021)
Россия выступает против протекционизма в мировой экономике, заявил Путин
Путин: Россия выступает против протекционизма в мировой экономике и торговле