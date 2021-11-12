https://ria.ru/20211112/putin-1758785782.html

Россия выступает против протекционизма в мировой экономике, заявил Путин

Россия выступает против протекционизма в мировой экономике, заявил Путин - РИА Новости, 12.11.2021

Россия выступает против протекционизма в мировой экономике, заявил Путин

Россия против протекционизма в мировой экономике, в интересах мирового сообщества - укреплять международное сотрудничество, в центре которого Всемирная торговая РИА Новости, 12.11.2021

2021-11-12T16:33

2021-11-12T16:33

2021-11-12T16:49

россия

владимир путин

экономика

в мире

атэс

женева (город)

всемирная торговая организация (вто)

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МОСКВА, 12 ноя - РИА Новости. Россия против протекционизма в мировой экономике, в интересах мирового сообщества - укреплять международное сотрудничество, в центре которого Всемирная торговая организация (ВТО), заявил президент РФ Владимир Путин"Россия выступает против протекционизма в мировой экономике и торговле, за отказ от использования односторонних политически мотивированных ограничений в целях борьбы за рынки и устранение конкурентов. Мы убеждены, что в интересах всего международного сообщества сохранять и укреплять многостороннюю торговую систему, в центре которой Всемирная торговая организация", - сказал Путин, выступая на саммите лидеров стран АТЭС в режиме видеоконференции."В конце ноября в Женеве пройдет очередная 12 министерская конференция ВТО, в которой примут участие представители всех наших экономик. Предложил бы сориентировать их на выработку разумных, компромиссных договоренностей в торговой сфере, которые будут способствовать расширению взаимных экономических и технологических обменов. Россия готова внести свой вклад в такую работу", - добавил президент РФ.

https://ria.ru/20211112/ates-1758786379.html

россия

женева (город)

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2021

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

россия, владимир путин, экономика, в мире, атэс, женева (город), всемирная торговая организация (вто)