https://ria.ru/20211112/putin-1758778432.html
Путин надел традиционную новозеландскую накидку на саммит АТЭС
Путин надел традиционную новозеландскую накидку на саммит АТЭС - РИА Новости, 12.11.2021
Путин надел традиционную новозеландскую накидку на саммит АТЭС
Президент России Владимир Путин надел традиционную новозеландскую накидку на саммит лидеров стран АТЭС, передает корреспондент РИА Новости. РИА Новости, 12.11.2021
2021-11-12T16:10
2021-11-12T16:10
2021-11-12T16:54
в мире
владимир путин
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атэс
новая зеландия
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МОСКВА, 12 ноя - РИА Новости. Президент России Владимир Путин надел традиционную новозеландскую накидку на саммит лидеров стран АТЭС, передает корреспондент РИА Новости.Лидеры стран АТЭС традиционно примеряют национальные виды одежды на саммитах и не отказали себе и в этот раз, хотя мероприятие проходит в онлайн-формате. Председательствует - Новая Зеландия. На повестке дня саммита – вопросы постпандемийного восстановления экономик стран региона, а также ключевые направления работы АТЭС на период до 2040 года.На опубликованных кадрах видно, что главы многих стран не отказали себе в том, чтобы примерить национальный элемент одежды, среди них лидеры Канады, Китая, Чили, Филиппин, Таиланда. А вот премьер Японии решил воздержаться.Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков также подтвердил РИА Новости, что Путин надел элемент традиционной новозеландской одежды. Он сообщил, что эту накидку в Кремль передало посольство Новой Зеландии.
https://ria.ru/20211108/ates-1757342043.html
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в мире, владимир путин, дмитрий песков, атэс, новая зеландия
16:10 12.11.2021 (обновлено: 16:54 12.11.2021)
Путин надел традиционную новозеландскую накидку на саммит АТЭС
Путин надел традиционную новозеландскую накидку на саммит стран АТЭС