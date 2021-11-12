https://ria.ru/20211112/putin-1758778432.html

Путин надел традиционную новозеландскую накидку на саммит АТЭС

Путин надел традиционную новозеландскую накидку на саммит АТЭС - РИА Новости, 12.11.2021

Путин надел традиционную новозеландскую накидку на саммит АТЭС

Президент России Владимир Путин надел традиционную новозеландскую накидку на саммит лидеров стран АТЭС, передает корреспондент РИА Новости. РИА Новости, 12.11.2021

2021-11-12T16:10

2021-11-12T16:10

2021-11-12T16:54

в мире

владимир путин

дмитрий песков

атэс

новая зеландия

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МОСКВА, 12 ноя - РИА Новости. Президент России Владимир Путин надел традиционную новозеландскую накидку на саммит лидеров стран АТЭС, передает корреспондент РИА Новости.Лидеры стран АТЭС традиционно примеряют национальные виды одежды на саммитах и не отказали себе и в этот раз, хотя мероприятие проходит в онлайн-формате. Председательствует - Новая Зеландия. На повестке дня саммита – вопросы постпандемийного восстановления экономик стран региона, а также ключевые направления работы АТЭС на период до 2040 года.На опубликованных кадрах видно, что главы многих стран не отказали себе в том, чтобы примерить национальный элемент одежды, среди них лидеры Канады, Китая, Чили, Филиппин, Таиланда. А вот премьер Японии решил воздержаться.Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков также подтвердил РИА Новости, что Путин надел элемент традиционной новозеландской одежды. Он сообщил, что эту накидку в Кремль передало посольство Новой Зеландии.

https://ria.ru/20211108/ates-1757342043.html

новая зеландия

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в мире, владимир путин, дмитрий песков, атэс, новая зеландия