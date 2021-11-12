https://ria.ru/20211112/putin-1758770706.html

Путин призвал повышать качество продукции и услуг

Путин призвал повышать качество продукции и услуг - РИА Новости, 12.11.2021

Путин призвал повышать качество продукции и услуг

Президент России Владимир Путин поприветствовал участников и гостей форума "Всемирный день качества - 2021", отметив, что повышение качества продукции и услуг... РИА Новости, 12.11.2021

2021-11-12T15:41

2021-11-12T15:41

2021-11-12T15:41

экономика

владимир путин

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МОСКВА, 12 ноя - РИА Новости. Президент России Владимир Путин поприветствовал участников и гостей форума "Всемирный день качества - 2021", отметив, что повышение качества продукции и услуг напрямую определяет конкурентоспособность отечественной экономики."За прошедшее время ваши традиционные встречи доказали свою актуальность ... они нацелены на глубокое, предметное обсуждение вопросов, связанных с повышением качества продукции и услуг, внедрением эффективных методов управления и в целом продвижением принципов устойчивого развития. Отмечу, что решение этих задач напрямую определяет конкурентоспособность нашей экономики", - говорится в телеграмме, опубликованной на сайте Кремля.Президент также отметил, что одним из главных вызовов стала эпидемия коронавируса - предприятиям пришлось адаптироваться к новым условиям, приостанавливать деятельность, переходить на дистанционную работу для обеспечения безопасности сотрудников, однако бизнес уделял внимание и сбережению и укреплению производственного, научно-технологического, кадрового потенциала отраслей экономики."Уверен, что в ходе форума прозвучат конструктивные предложения, которые найдут свое реальное воплощение, будут содействовать кооперации разных стран ради общего успешного будущего", - добавил Путин.Президент пожелал участникам форума плодотворных дискуссий и всего самого доброго.Международный форум "Всемирный день качества в России" в этом году проходит с 10 по 12 ноября. Праздник, к которому он приурочен, отмечается ежегодно во второй четверг ноября.

https://ria.ru/20211111/putin-1758601059.html

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экономика, владимир путин