https://ria.ru/20211112/putin-1758731306.html

Песков сообщил о высоких титрах антител к коронавирусу у Путина

Песков сообщил о высоких титрах антител к коронавирусу у Путина - РИА Новости, 12.11.2021

Песков сообщил о высоких титрах антител к коронавирусу у Путина

У президента РФ Владимира Путина по-прежнему сохраняются высокие титры антител, ревакцинация зависит от рекомендации врачей, сообщил журналистам пресс-секретарь РИА Новости, 12.11.2021

2021-11-12T13:00

2021-11-12T13:00

2021-11-12T13:02

распространение коронавируса

общество

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коронавирус в россии

вакцинация россиян от covid-19

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МОСКВА, 12 ноя - РИА Новости. У президента РФ Владимира Путина по-прежнему сохраняются высокие титры антител, ревакцинация зависит от рекомендации врачей, сообщил журналистам пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков."Он сам неоднократно говорил, что у него очень высокие титры сохраняются после вакцинации основной. Что касается ревакцинации, это будет зависеть от рекомендаций врачей. Конечно же, безопасность президента и его здоровье - это первоочередная задача для тех, кто за это отвечает", - сказал Песков, отвечая на вопрос, сохраняется ли у Путина высокий уровень антител и когда он пройдет ревакцинацию.

https://ria.ru/20211028/vaktsinatsiya-1756633390.html

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