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Песков сообщил о высоких титрах антител к коронавирусу у Путина
Песков сообщил о высоких титрах антител к коронавирусу у Путина - РИА Новости, 12.11.2021
Песков сообщил о высоких титрах антител к коронавирусу у Путина
У президента РФ Владимира Путина по-прежнему сохраняются высокие титры антител, ревакцинация зависит от рекомендации врачей, сообщил журналистам пресс-секретарь РИА Новости, 12.11.2021
2021-11-12T13:00
2021-11-12T13:00
2021-11-12T13:02
распространение коронавируса
общество
владимир путин
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коронавирус в россии
вакцинация россиян от covid-19
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МОСКВА, 12 ноя - РИА Новости. У президента РФ Владимира Путина по-прежнему сохраняются высокие титры антител, ревакцинация зависит от рекомендации врачей, сообщил журналистам пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков."Он сам неоднократно говорил, что у него очень высокие титры сохраняются после вакцинации основной. Что касается ревакцинации, это будет зависеть от рекомендаций врачей. Конечно же, безопасность президента и его здоровье - это первоочередная задача для тех, кто за это отвечает", - сказал Песков, отвечая на вопрос, сохраняется ли у Путина высокий уровень антител и когда он пройдет ревакцинацию.
https://ria.ru/20211028/vaktsinatsiya-1756633390.html
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общество, владимир путин, дмитрий песков, россия, коронавирус covid-19, коронавирус в россии, вакцинация россиян от covid-19
13:00 12.11.2021 (обновлено: 13:02 12.11.2021)
Песков сообщил о высоких титрах антител к коронавирусу у Путина
Песков заявил, что ревакцинация Путина от коронавируса зависит от рекомендации врачей