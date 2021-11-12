https://ria.ru/20211112/ptuin-1758840837.html
Путин рассказал о роли искусственного интеллекта в системе управления
Путин рассказал о роли искусственного интеллекта в системе управления - РИА Новости, 12.11.2021
Путин рассказал о роли искусственного интеллекта в системе управления
Эффективная система управления без искусственного интеллекта на сегодняшний день невозможна, заявил президент России Владимир Путин. РИА Новости, 12.11.2021
2021-11-12T20:11
2021-11-12T20:11
2021-11-12T20:11
технологии
владимир путин
россия
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МОСКВА, 12 ноя - РИА Новости. Эффективная система управления без искусственного интеллекта на сегодняшний день невозможна, заявил президент России Владимир Путин."Если страна хочет сохранять конкурентноспособность, повышать ее, то одна из главных задач... создать эффективную систему управления, а без использования искусственного интеллекта она невозможна", - сказал российский лидер, выступая на международной конференции по искусственному интеллекту и анализу данных AI Journey 2021.
https://ria.ru/20211112/ii-1758822316.html
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технологии, владимир путин, россия
Путин рассказал о роли искусственного интеллекта в системе управления
Путин: эффективная система управления без искусственного интеллекта невозможна