https://ria.ru/20211112/ptuin-1758840837.html

Путин рассказал о роли искусственного интеллекта в системе управления

Путин рассказал о роли искусственного интеллекта в системе управления - РИА Новости, 12.11.2021

Путин рассказал о роли искусственного интеллекта в системе управления

Эффективная система управления без искусственного интеллекта на сегодняшний день невозможна, заявил президент России Владимир Путин. РИА Новости, 12.11.2021

2021-11-12T20:11

2021-11-12T20:11

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технологии

владимир путин

россия

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МОСКВА, 12 ноя - РИА Новости. Эффективная система управления без искусственного интеллекта на сегодняшний день невозможна, заявил президент России Владимир Путин."Если страна хочет сохранять конкурентноспособность, повышать ее, то одна из главных задач... создать эффективную систему управления, а без использования искусственного интеллекта она невозможна", - сказал российский лидер, выступая на международной конференции по искусственному интеллекту и анализу данных AI Journey 2021.

https://ria.ru/20211112/ii-1758822316.html

россия

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2021

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

технологии, владимир путин, россия