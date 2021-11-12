https://ria.ru/20211112/ptsr-test-1758828457.html

Иностранцам для междугородных поездок потребуется ПЦР-тест

Иностранцам для междугородных поездок потребуется ПЦР-тест - РИА Новости, 12.11.2021

Иностранцам для междугородных поездок потребуется ПЦР-тест

Иностранцам для использования авиа или ж/д передвижения в РФ потребуется отрицательный ПЦР-тест, сообщила пресс-служба правительства. РИА Новости, 12.11.2021

2021-11-12T19:12

2021-11-12T19:12

2021-11-12T19:17

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МОСКВА, 12 ноя - РИА Новости. Иностранцам для использования авиа или ж/д передвижения в РФ потребуется отрицательный ПЦР-тест, сообщила пресс-служба правительства.Ранее кабмин внес в Госдуму законопроекты QR-кодов в РФ.Один из законопроектов "О внесении изменений в статью 107 Воздушного кодекса Российской Федерации и Федеральный закон "Устав железнодорожного транспорта Российской Федерации" является законопроектом-спутником. Он регулирует порядок использования QR-кодов на железнодорожном и авиа транспорте. Речь идет о междугородных и международных перевозках.Пассажирам потребуется предъявлять либо QR-код о прививке, либо медицинский отвод от вакцинации, либо подтверждение перенесенного коронавируса."До даты, которую своим нормативным актом установит Правительство, при отсутствии такой документации будет достаточно отрицательного результата ПЦР-теста. Такое же исследование потребуется гражданину иностранного государства при оказании ему услуг железнодорожного или авиационного транспорта", - говорится в сообщении.

https://ria.ru/20211112/poezdki-1758826890.html

https://ria.ru/20211112/ptsr-1758826760.html

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