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ПЦР-тесты на объектах торговли и культуры будут действовать до 1 февраля
ПЦР-тесты на объектах торговли и культуры будут действовать до 1 февраля - РИА Новости, 12.11.2021
ПЦР-тесты на объектах торговли и культуры будут действовать до 1 февраля
До 1 февраля в случае отсутствия необходимых документов на объектах торговли и в учреждениях культуры можно предъявить ПЦР-тест, после 1 - лишь медотвод,... РИА Новости, 12.11.2021
2021-11-12T19:04
2021-11-12T19:04
2021-11-12T19:04
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МОСКВА, 12 ноя - РИА Новости. До 1 февраля в случае отсутствия необходимых документов на объектах торговли и в учреждениях культуры можно предъявить ПЦР-тест, после 1 - лишь медотвод, сообщила пресс-служба правительства. Ранее кабмин внес в Госдуму законопроекты QR-кодов в РФ.Первый законопроект "О внесении изменений в федеральный закон "О санитарно-эпидемиологическом благополучии населения" предполагает, что граждане смогут посещать места проведения массовых мероприятий, культурные учреждения, объекты общественного питания и розничной торговли с предъявлением либо QR-кода о прививке, либо документа, подтверждающего, что человек переболел коронавирусом, либо медицинского отвода от вакцинации."До 1 февраля при отсутствии у человека необходимой документации для посещения указанный объектов он сможет предъявлять отрицательный ПЦР-тест. После 1 февраля такая возможность будет только у граждан с медотводом", - говорится в сообщении.
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ПЦР-тесты на объектах торговли и культуры будут действовать до 1 февраля
С 1 февраля для посещения объектов торговли и культуры понадобится QR-код или медотвод