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Верховный суд признал законной проверку ПЦР-тестов после поездок за границу
Верховный суд признал законной проверку ПЦР-тестов после поездок за границу - РИА Новости, 12.11.2021
Верховный суд признал законной проверку ПЦР-тестов после поездок за границу
Верховный суд признал законной практику обязательной сдачи ПЦР-тестов для россиян, вернувшихся в страну из-за границы. РИА Новости, 12.11.2021
2021-11-12T13:29
2021-11-12T13:29
2021-11-12T13:53
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МОСКВА, 12 ноя — РИА Новости. Верховный суд признал законной практику обязательной сдачи ПЦР-тестов для россиян, вернувшихся в страну из-за границы.Высшая инстанция отклонила иск жителя, попытавшегося оспорить пункт постановления главного государственного санитарного врача от 18 марта 2020 года № 7 "Об обеспечении режима изоляции в целях предотвращения распространения СОVID-2019". Он обязывает россиян в течение трех календарных дней пройти лабораторное исследование на коронавирус методом полимеразной цепной реакции (ПЦР) и до получения результатов соблюдать режим изоляции по месту жительства. Исключение постановление делает для привитых или переболевших.Истец указывал, что эти нормы не позволяют ему отказаться от лишних "медицинских манипуляций" и ухудшают его положение по сравнению с соотечественниками, сделавшими прививку."Суд отказал в удовлетворении иска", — сказали в ВС.Это первое такое решение в России.
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общество, россия, коронавирус covid-19, коронавирус в россии
13:29 12.11.2021 (обновлено: 13:53 12.11.2021)
Верховный суд признал законной проверку ПЦР-тестов после поездок за границу
Верховный суд признал законным требование ПЦР-тестов для непривитых при возвращении из-за рубежа
МОСКВА, 12 ноя — РИА Новости. Верховный суд признал законной практику обязательной сдачи ПЦР-тестов для россиян, вернувшихся в страну из-за границы.
Высшая инстанция отклонила иск жителя, попытавшегося оспорить пункт постановления главного государственного санитарного врача от 18 марта 2020 года № 7 "Об обеспечении режима изоляции в целях предотвращения распространения СОVID-2019". Он обязывает россиян в течение трех календарных дней пройти лабораторное исследование на коронавирус методом полимеразной цепной реакции (ПЦР) и до получения результатов соблюдать режим изоляции по месту жительства. Исключение постановление делает для привитых или переболевших.
Истец указывал, что эти нормы не позволяют ему отказаться от лишних "медицинских манипуляций" и ухудшают его положение по сравнению с соотечественниками, сделавшими прививку.
"Суд отказал в удовлетворении иска", — сказали в ВС.
Это первое такое решение в России.