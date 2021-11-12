https://ria.ru/20211112/ptsr-1758738723.html

Верховный суд признал законной проверку ПЦР-тестов после поездок за границу

Верховный суд признал законной проверку ПЦР-тестов после поездок за границу - РИА Новости, 12.11.2021

Верховный суд признал законной проверку ПЦР-тестов после поездок за границу

Верховный суд признал законной практику обязательной сдачи ПЦР-тестов для россиян, вернувшихся в страну из-за границы. РИА Новости, 12.11.2021

2021-11-12T13:29

2021-11-12T13:29

2021-11-12T13:53

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МОСКВА, 12 ноя — РИА Новости. Верховный суд признал законной практику обязательной сдачи ПЦР-тестов для россиян, вернувшихся в страну из-за границы.Высшая инстанция отклонила иск жителя, попытавшегося оспорить пункт постановления главного государственного санитарного врача от 18 марта 2020 года № 7 "Об обеспечении режима изоляции в целях предотвращения распространения СОVID-2019". Он обязывает россиян в течение трех календарных дней пройти лабораторное исследование на коронавирус методом полимеразной цепной реакции (ПЦР) и до получения результатов соблюдать режим изоляции по месту жительства. Исключение постановление делает для привитых или переболевших.Истец указывал, что эти нормы не позволяют ему отказаться от лишних "медицинских манипуляций" и ухудшают его положение по сравнению с соотечественниками, сделавшими прививку."Суд отказал в удовлетворении иска", — сказали в ВС.Это первое такое решение в России.

https://radiosputnik.ria.ru/20211108/test-1758112156.html

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общество, россия, коронавирус covid-19, коронавирус в россии