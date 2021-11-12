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Распространение коронавируса
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Минтранс начал работу с авиакомпаниями и РЖД над QR-кодами
Минтранс начал работу с авиакомпаниями и РЖД над QR-кодами - РИА Новости, 12.11.2021
Минтранс начал работу с авиакомпаниями и РЖД над QR-кодами
Минтранс начинает работать с российскими авиакомпаниями и РЖД по организации проверки медицинской документации по коронавирусу у пассажиров, сообщил глава... РИА Новости, 12.11.2021
2021-11-12T19:59
2021-11-12T20:05
виталий савельев
ржд
госдума рф
здоровье - общество
россия
коронавирус в россии
распространение коронавируса
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МОСКВА, 12 ноя - РИА Новости. Минтранс начинает работать с российскими авиакомпаниями и РЖД по организации проверки медицинской документации по коронавирусу у пассажиров, сообщил глава министерства Виталий Савельев.Правительство РФ в пятницу внесло в Госдуму законопроекты об использовании QR-кодов в общественных местах и на транспорте. Один из документов вводит их на железнодорожном и авиатранспорте для междугородных и международных перевозок. Начиная с даты, которую отдельно установит правительство, пассажирам потребуется предъявлять либо QR-код о прививке, либо медицинский отвод от вакцинации, либо подтверждение перенесенного коронавируса. До этой даты достаточно будет отрицательного результата ПЦР-теста."Мы сейчас, не дожидаясь этого (принятия законопроекта - ред.), начинаем работать с авиакомпаниями, ... с железнодорожными нашими компаниями - с РЖД, и мы отрабатываем технологию, как можно быстро, не сбивая ритмы логистики для пассажиров, проверять ту медицинскую документацию, которая будет предъявляться, чтобы не задерживать их на посадке", - сказал глава Минтранса на брифинге с вице-премьером Татьяной Голиковой.
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виталий савельев, ржд, госдума рф, здоровье - общество, россия, коронавирус в россии
19:59 12.11.2021 (обновлено: 20:05 12.11.2021)
 
Минтранс начал работу с авиакомпаниями и РЖД над QR-кодами

Минтранс начал работу с авиакомпаниями и РЖД по организации проверки QR-кодов

© РИА Новости / Виталий Тимкив / Перейти в фотобанкПроверка QR-кода
Проверка QR-кода - РИА Новости, 1920, 12.11.2021
© РИА Новости / Виталий Тимкив
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МОСКВА, 12 ноя - РИА Новости. Минтранс начинает работать с российскими авиакомпаниями и РЖД по организации проверки медицинской документации по коронавирусу у пассажиров, сообщил глава министерства Виталий Савельев.
Правительство РФ в пятницу внесло в Госдуму законопроекты об использовании QR-кодов в общественных местах и на транспорте. Один из документов вводит их на железнодорожном и авиатранспорте для междугородных и международных перевозок. Начиная с даты, которую отдельно установит правительство, пассажирам потребуется предъявлять либо QR-код о прививке, либо медицинский отвод от вакцинации, либо подтверждение перенесенного коронавируса. До этой даты достаточно будет отрицательного результата ПЦР-теста.
"Мы сейчас, не дожидаясь этого (принятия законопроекта - ред.), начинаем работать с авиакомпаниями, ... с железнодорожными нашими компаниями - с РЖД, и мы отрабатываем технологию, как можно быстро, не сбивая ритмы логистики для пассажиров, проверять ту медицинскую документацию, которая будет предъявляться, чтобы не задерживать их на посадке", - сказал глава Минтранса на брифинге с вице-премьером Татьяной Голиковой.
Заместитель председателя правительства РФ Татьяна Голикова во время брифинга - РИА Новости, 1920, 12.11.2021
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Распространение коронавирусаВиталий СавельевРЖДГосдума РФЗдоровье - ОбществоРоссияКоронавирус в России
 
 
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