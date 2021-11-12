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ЛДПР выступила с протестом у посольства Польши
ЛДПР выступила с протестом у посольства Польши - РИА Новости, 12.11.2021
ЛДПР выступила с протестом у посольства Польши
Замглавы фракции ЛДПР в Госдуме Василий Власов провел акцию протеста в форме встречи с избирателями у посольства Польши, на ней он заявил о жестокости Варшавы в РИА Новости, 12.11.2021
2021-11-12T16:49
2021-11-12T16:49
в мире
белоруссия
польша
лдпр
василий власов
россия
ситуация с мигрантами на границе польши и белоруссии
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МОСКВА, 12 ноя - РИА Новости. Замглавы фракции ЛДПР в Госдуме Василий Власов провел акцию протеста в форме встречи с избирателями у посольства Польши, на ней он заявил о жестокости Варшавы в отношении граждан Белоруссии, которые находятся на границе двух государств вместе с беженцами."Их задерживают избивают, но с другой стороны пытаются это скрыть… И мы видим эти двойные стандарты. Избивают граждан Белоруссии, которые пытаются пройти на территорию Евросоюза", - заявил Власов, отметив, что на границе собралось значительное количество граждан Белоруссии с официальными документами, разрешающими им пересекать границу.Рядом с Власовым стояли активисты партии с плакатами "Хватит воевать с безоружными", "Прекратите террор, дайте людям свободу", "Европа, возьми ответственность за свои действия".В понедельник госпогранкомитет Белоруссии сообщил, что многочисленная группа беженцев, в основном курдов, направилась к границе Белоруссии с Польшей. Перед польскими заграждениями на линии границы остановились около 2 тысяч беженцев, в том числе значительное количество женщин и детей, они разбили стихийный лагерь недалеко от пункта пропуска "Брузги" в Гродненской области. Польские силовики их не пропускают, не считают прибывающих из Белоруссии беженцами, мигранты в свою очередь предпринимали попытки преодолеть заграждения.
https://ria.ru/20211112/migranty-1758671718.html
https://ria.ru/20211111/sanktsii-1758521868.html
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в мире, белоруссия, польша, лдпр, василий власов, россия, ситуация с мигрантами на границе польши и белоруссии
16:49 12.11.2021
 
ЛДПР выступила с протестом у посольства Польши

ЛДПР выступила с протестом у польского посольства из-за ситуации на границе с Белоруссией

© РИА Новости / Виталий Белоусов / Перейти в фотобанкЗдание посольства Польши в Москве
Здание посольства Польши в Москве - РИА Новости, 1920, 12.11.2021
© РИА Новости / Виталий Белоусов
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МОСКВА, 12 ноя - РИА Новости. Замглавы фракции ЛДПР в Госдуме Василий Власов провел акцию протеста в форме встречи с избирателями у посольства Польши, на ней он заявил о жестокости Варшавы в отношении граждан Белоруссии, которые находятся на границе двух государств вместе с беженцами.
"Их задерживают избивают, но с другой стороны пытаются это скрыть… И мы видим эти двойные стандарты. Избивают граждан Белоруссии, которые пытаются пройти на территорию Евросоюза", - заявил Власов, отметив, что на границе собралось значительное количество граждан Белоруссии с официальными документами, разрешающими им пересекать границу.
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Рядом с Власовым стояли активисты партии с плакатами "Хватит воевать с безоружными", "Прекратите террор, дайте людям свободу", "Европа, возьми ответственность за свои действия".
В понедельник госпогранкомитет Белоруссии сообщил, что многочисленная группа беженцев, в основном курдов, направилась к границе Белоруссии с Польшей. Перед польскими заграждениями на линии границы остановились около 2 тысяч беженцев, в том числе значительное количество женщин и детей, они разбили стихийный лагерь недалеко от пункта пропуска "Брузги" в Гродненской области. Польские силовики их не пропускают, не считают прибывающих из Белоруссии беженцами, мигранты в свою очередь предпринимали попытки преодолеть заграждения.
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В миреБелоруссияПольшаЛДПРВасилий ВласовРоссияСитуация с мигрантами на границе Польши и Белоруссии
 
 
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