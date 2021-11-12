https://ria.ru/20211112/protest-1758791034.html

ЛДПР выступила с протестом у посольства Польши

ЛДПР выступила с протестом у посольства Польши - РИА Новости, 12.11.2021

ЛДПР выступила с протестом у посольства Польши

Замглавы фракции ЛДПР в Госдуме Василий Власов провел акцию протеста в форме встречи с избирателями у посольства Польши, на ней он заявил о жестокости Варшавы в РИА Новости, 12.11.2021

2021-11-12T16:49

2021-11-12T16:49

2021-11-12T16:49

в мире

белоруссия

польша

лдпр

василий власов

россия

ситуация с мигрантами на границе польши и белоруссии

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МОСКВА, 12 ноя - РИА Новости. Замглавы фракции ЛДПР в Госдуме Василий Власов провел акцию протеста в форме встречи с избирателями у посольства Польши, на ней он заявил о жестокости Варшавы в отношении граждан Белоруссии, которые находятся на границе двух государств вместе с беженцами."Их задерживают избивают, но с другой стороны пытаются это скрыть… И мы видим эти двойные стандарты. Избивают граждан Белоруссии, которые пытаются пройти на территорию Евросоюза", - заявил Власов, отметив, что на границе собралось значительное количество граждан Белоруссии с официальными документами, разрешающими им пересекать границу.Рядом с Власовым стояли активисты партии с плакатами "Хватит воевать с безоружными", "Прекратите террор, дайте людям свободу", "Европа, возьми ответственность за свои действия".В понедельник госпогранкомитет Белоруссии сообщил, что многочисленная группа беженцев, в основном курдов, направилась к границе Белоруссии с Польшей. Перед польскими заграждениями на линии границы остановились около 2 тысяч беженцев, в том числе значительное количество женщин и детей, они разбили стихийный лагерь недалеко от пункта пропуска "Брузги" в Гродненской области. Польские силовики их не пропускают, не считают прибывающих из Белоруссии беженцами, мигранты в свою очередь предпринимали попытки преодолеть заграждения.

https://ria.ru/20211112/migranty-1758671718.html

https://ria.ru/20211111/sanktsii-1758521868.html

белоруссия

польша

россия

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в мире, белоруссия, польша, лдпр, василий власов, россия, ситуация с мигрантами на границе польши и белоруссии