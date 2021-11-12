https://ria.ru/20211112/prokuratura-1758694351.html
Глава КБР попросил прокуратуру проверить появившуюся в соцсетях аудиозапись
Глава КБР попросил прокуратуру проверить появившуюся в соцсетях аудиозапись - РИА Новости, 12.11.2021
Глава КБР попросил прокуратуру проверить появившуюся в соцсетях аудиозапись
Глава Кабардино-Балкарии Казбек Коков инициировал проведение прокурорской проверки после появления в социальных сетях аудиозаписи с оскорблениями в адрес... РИА Новости, 12.11.2021
2021-11-12T10:08
2021-11-12T10:08
2021-11-12T10:08
происшествия
нальчик
казбек коков
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НАЛЬЧИК, 12 ноя – РИА Новости. Глава Кабардино-Балкарии Казбек Коков инициировал проведение прокурорской проверки после появления в социальных сетях аудиозаписи с оскорблениями в адрес жителей республики, сообщила пресс-служба руководителя региона.Ранее в соцсетях появилась аудиозапись, на которой неизвестный высказывает ряд оскорблений в адрес жителей Кабардино-Балкарии. Разместившие ее владельцы пабликов утверждают, что данные высказывания позволил себе руководитель одного из крупных промышленных предприятий, расположенных в Нальчике."Такого рода высказывания, кем бы они ни были озвучены, недопустимы и требуют максимально жесткой правовой оценки. По моему обращению прокуратурой Кабардино-Балкарии по данному факту проводится проверка. Вопрос находится на моем личном контроле", - приводит пресс-служба слова Кокова.
https://ria.ru/20210831/moiseev-1748053299.html
нальчик
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происшествия, нальчик, казбек коков
Глава КБР попросил прокуратуру проверить появившуюся в соцсетях аудиозапись
Глава КБР попросил прокуратуру проверить аудиозапись с оскорблениями жителей региона