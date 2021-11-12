https://ria.ru/20211112/prokuratura-1758694351.html

Глава КБР попросил прокуратуру проверить появившуюся в соцсетях аудиозапись

Глава КБР попросил прокуратуру проверить появившуюся в соцсетях аудиозапись - РИА Новости, 12.11.2021

Глава КБР попросил прокуратуру проверить появившуюся в соцсетях аудиозапись

Глава Кабардино-Балкарии Казбек Коков инициировал проведение прокурорской проверки после появления в социальных сетях аудиозаписи с оскорблениями в адрес... РИА Новости, 12.11.2021

2021-11-12T10:08

2021-11-12T10:08

2021-11-12T10:08

происшествия

нальчик

казбек коков

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НАЛЬЧИК, 12 ноя – РИА Новости. Глава Кабардино-Балкарии Казбек Коков инициировал проведение прокурорской проверки после появления в социальных сетях аудиозаписи с оскорблениями в адрес жителей республики, сообщила пресс-служба руководителя региона.Ранее в соцсетях появилась аудиозапись, на которой неизвестный высказывает ряд оскорблений в адрес жителей Кабардино-Балкарии. Разместившие ее владельцы пабликов утверждают, что данные высказывания позволил себе руководитель одного из крупных промышленных предприятий, расположенных в Нальчике."Такого рода высказывания, кем бы они ни были озвучены, недопустимы и требуют максимально жесткой правовой оценки. По моему обращению прокуратурой Кабардино-Балкарии по данному факту проводится проверка. Вопрос находится на моем личном контроле", - приводит пресс-служба слова Кокова.

https://ria.ru/20210831/moiseev-1748053299.html

нальчик

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2021

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

происшествия, нальчик, казбек коков