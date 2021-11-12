https://ria.ru/20211112/proisshestviya-1758695313.html
Автолюбитель из Мытищ сбил женщину и натравил на нее собаку
Автолюбитель из Мытищ сбил женщину и натравил на нее собаку - РИА Новости, 12.11.2021
Автолюбитель из Мытищ сбил женщину и натравил на нее собаку
Задержан мужчина, подозреваемый в том, что натравил на жительницу Мытищ собаку, сообщила начальник пресс-службы ГУМВД России по Московской области Татьяна... РИА Новости, 12.11.2021
2021-11-12T10:19
2021-11-12T10:19
2021-11-12T11:16
происшествия
мытищи
татьяна петрова
московская область (подмосковье)
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/156008/18/1560081856_0:0:3078:1731_1920x0_80_0_0_6a29fc6418c6b71dc499ff468e09fb39.jpg
МОСКВА, 12 ноя - РИА Новости. Задержан мужчина, подозреваемый в том, что натравил на жительницу Мытищ собаку, сообщила начальник пресс-службы ГУМВД России по Московской области Татьяна Петрова."25 октября в 4-й отдел полиции МУ МВД России "Мытищинское" поступило заявление от местной жительницы 1983 года рождения о привлечении к ответственности неизвестного мужчины, который натравил на нее собаку", - сказала Петрова.С травмами женщина обратилась в больницу.Позднее задержали подозреваемого - мужчину 1986 года рождения, проводится проверка, добавила Петрова.В социальных сетях ранее появилось видео, на котором женщину едва не сбивает красная Audi, из машины выходит мужчина, выпускает бойцовскую собаку и говорит: "Взять". Пес бросается на женщину, которая ведет съемку, а его хозяин пытается отобрать у нее телефон.Материалы "для проведения объективной и всесторонней проверки" хочет забрать у полиции подмосковный главк СК."Следственные органы ГСУСК России по Московской области ходатайствуют перед прокурором о передаче из органов полиции в следственный отдел по г. Мытищи материала проверки о причинении телесных повреждении женщине в результате натравливания на нее собаки бойцовой породы", - сказала старший помощник руководителя главка Ольга Врадий.
https://ria.ru/20210517/proverka-1732690184.html
https://ria.ru/20211106/rebenok-1757907473.html
мытищи
московская область (подмосковье)
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2021
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/156008/18/1560081856_0:0:2732:2048_1920x0_80_0_0_a3cb31c139c0a867528bfc1600cf80c1.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
происшествия, мытищи, татьяна петрова, московская область (подмосковье)
10:19 12.11.2021 (обновлено: 11:16 12.11.2021)
Автолюбитель из Мытищ сбил женщину и натравил на нее собаку
Автолюбителя из Мытищ, сбившего женщину и натравившего на нее собаку, задержали
МОСКВА, 12 ноя - РИА Новости.
Задержан мужчина, подозреваемый в том, что натравил на жительницу Мытищ
собаку, сообщила начальник пресс-службы ГУМВД России по Московской области Татьяна Петрова
.
"25 октября в 4-й отдел полиции МУ МВД России "Мытищинское" поступило заявление от местной жительницы 1983 года рождения о привлечении к ответственности неизвестного мужчины, который натравил на нее собаку", - сказала Петрова.
С травмами женщина обратилась в больницу.
Позднее задержали подозреваемого - мужчину 1986 года рождения, проводится проверка, добавила Петрова.
В социальных сетях ранее появилось видео, на котором женщину едва не сбивает красная Audi, из машины выходит мужчина, выпускает бойцовскую собаку и говорит: "Взять". Пес бросается на женщину, которая ведет съемку, а его хозяин пытается отобрать у нее телефон.
Материалы "для проведения объективной и всесторонней проверки" хочет забрать у полиции подмосковный главк СК.
"Следственные органы ГСУСК России по Московской области ходатайствуют перед прокурором о передаче из органов полиции в следственный отдел по г. Мытищи материала проверки о причинении телесных повреждении женщине в результате натравливания на нее собаки бойцовой породы", - сказала старший помощник руководителя главка Ольга Врадий.