https://ria.ru/20211112/proisshestviya-1758695313.html

Автолюбитель из Мытищ сбил женщину и натравил на нее собаку

Автолюбитель из Мытищ сбил женщину и натравил на нее собаку - РИА Новости, 12.11.2021

Автолюбитель из Мытищ сбил женщину и натравил на нее собаку

Задержан мужчина, подозреваемый в том, что натравил на жительницу Мытищ собаку, сообщила начальник пресс-службы ГУМВД России по Московской области Татьяна... РИА Новости, 12.11.2021

2021-11-12T10:19

2021-11-12T10:19

2021-11-12T11:16

происшествия

мытищи

татьяна петрова

московская область (подмосковье)

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МОСКВА, 12 ноя - РИА Новости. Задержан мужчина, подозреваемый в том, что натравил на жительницу Мытищ собаку, сообщила начальник пресс-службы ГУМВД России по Московской области Татьяна Петрова."25 октября в 4-й отдел полиции МУ МВД России "Мытищинское" поступило заявление от местной жительницы 1983 года рождения о привлечении к ответственности неизвестного мужчины, который натравил на нее собаку", - сказала Петрова.С травмами женщина обратилась в больницу.Позднее задержали подозреваемого - мужчину 1986 года рождения, проводится проверка, добавила Петрова.В социальных сетях ранее появилось видео, на котором женщину едва не сбивает красная Audi, из машины выходит мужчина, выпускает бойцовскую собаку и говорит: "Взять". Пес бросается на женщину, которая ведет съемку, а его хозяин пытается отобрать у нее телефон.Материалы "для проведения объективной и всесторонней проверки" хочет забрать у полиции подмосковный главк СК."Следственные органы ГСУСК России по Московской области ходатайствуют перед прокурором о передаче из органов полиции в следственный отдел по г. Мытищи материала проверки о причинении телесных повреждении женщине в результате натравливания на нее собаки бойцовой породы", - сказала старший помощник руководителя главка Ольга Врадий.

https://ria.ru/20210517/proverka-1732690184.html

https://ria.ru/20211106/rebenok-1757907473.html

мытищи

московская область (подмосковье)

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происшествия, мытищи, татьяна петрова, московская область (подмосковье)