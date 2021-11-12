https://ria.ru/20211112/progress-1758845990.html

Путин рассказал о борьбе с угрозами технического прогресса

Путин рассказал о борьбе с угрозами технического прогресса - РИА Новости, 12.11.2021

Путин рассказал о борьбе с угрозами технического прогресса

Президент России Владимир Путин считает, что всегда можно найти решение для борьбы с угрозами, которые связаны с техническим прогрессом, если думать в... РИА Новости, 12.11.2021

2021-11-12T20:43

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общество

технологии

владимир путин

россия

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МОСКВА, 12 ноя - РИА Новости. Президент России Владимир Путин считает, что всегда можно найти решение для борьбы с угрозами, которые связаны с техническим прогрессом, если думать в правильном направлении.На международной конференции по искусственному интеллекту и анализу данных AI Journey 202 был презентован проект, благодаря которому, в частности, можно определить фейковые изображения.Глава государства отметил, что такие технологии позволят защитить интересы людей, когда их права нарушены."Это говорит о том, что если думать в правильном позитивном направлении, то всегда можно найти верное решение, несмотря на все угрозы, связанные с техническим прогрессом. Так было всегда", - сказал президент.

https://ria.ru/20211112/biometriya-1758830247.html

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2021

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общество, технологии, владимир путин, россия