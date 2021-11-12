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Путин рассказал о борьбе с угрозами технического прогресса
Путин рассказал о борьбе с угрозами технического прогресса - РИА Новости, 12.11.2021
Путин рассказал о борьбе с угрозами технического прогресса
Президент России Владимир Путин считает, что всегда можно найти решение для борьбы с угрозами, которые связаны с техническим прогрессом, если думать в... РИА Новости, 12.11.2021
2021-11-12T20:43
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общество
технологии
владимир путин
россия
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МОСКВА, 12 ноя - РИА Новости. Президент России Владимир Путин считает, что всегда можно найти решение для борьбы с угрозами, которые связаны с техническим прогрессом, если думать в правильном направлении.На международной конференции по искусственному интеллекту и анализу данных AI Journey 202 был презентован проект, благодаря которому, в частности, можно определить фейковые изображения.Глава государства отметил, что такие технологии позволят защитить интересы людей, когда их права нарушены."Это говорит о том, что если думать в правильном позитивном направлении, то всегда можно найти верное решение, несмотря на все угрозы, связанные с техническим прогрессом. Так было всегда", - сказал президент.
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общество, технологии, владимир путин, россия
20:43 12.11.2021 (обновлено: 20:44 12.11.2021)
 
Путин рассказал о борьбе с угрозами технического прогресса

Путин: всегда можно найти решение для борьбы с угрозами от технического прогресса

© РИА Новости / Сергей Гунеев / Перейти в фотобанкПрезидент РФ Владимир Путин выступает на международной конференции по искусственному интеллекту и анализу данных Artificial Intelligence Journey 2021
Президент РФ Владимир Путин выступает на международной конференции по искусственному интеллекту и анализу данных Artificial Intelligence Journey 2021 - РИА Новости, 1920, 12.11.2021
© РИА Новости / Сергей Гунеев
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МОСКВА, 12 ноя - РИА Новости. Президент России Владимир Путин считает, что всегда можно найти решение для борьбы с угрозами, которые связаны с техническим прогрессом, если думать в правильном направлении.
На международной конференции по искусственному интеллекту и анализу данных AI Journey 202 был презентован проект, благодаря которому, в частности, можно определить фейковые изображения.
Глава государства отметил, что такие технологии позволят защитить интересы людей, когда их права нарушены.
"Это говорит о том, что если думать в правильном позитивном направлении, то всегда можно найти верное решение, несмотря на все угрозы, связанные с техническим прогрессом. Так было всегда", - сказал президент.
Президент РФ Владимир Путин - РИА Новости, 1920, 12.11.2021
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