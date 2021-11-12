https://ria.ru/20211112/proezd-1758672713.html

В Подмосковье пассажира выгнали из маршрутки за отказ платить наличкой

В Подмосковье пассажира выгнали из маршрутки за отказ платить наличкой - РИА Новости, 12.11.2021

В Подмосковье пассажира выгнали из маршрутки за отказ платить наличкой

Водитель подмосковной маршрутки №108, следующей от станции Новогиреево (Москва) до Балашихи, набросился на пассажира, отказавшегося оплачивать проезд наличными... РИА Новости, 12.11.2021

2021-11-12T01:12

2021-11-12T01:12

2021-11-12T05:23

происшествия

московская область (подмосковье)

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МОСКВА, 12 ноя – РИА Новости. Водитель подмосковной маршрутки №108, следующей от станции Новогиреево (Москва) до Балашихи, набросился на пассажира, отказавшегося оплачивать проезд наличными средствами, передает корреспондент РИА Новости.Водитель при заполнении салона говорил пассажирам, что проезд желательно оплачивать наличными. При этом он предупреждал, что на перевозку людей, планирующих расплатиться безналом, предусмотрено восемь мест.На вопрос большинства пассажиров о возможности оплаты проезда банковской картой, водитель отвечал: "У вас что, 100 рублей с собой нет?" Несколько пассажиров отказались делать перевод на карту по номеру телефона, а также платить наличными и в результате поехали бесплатно.На одной из остановок в маршрутку вошел нетрезвый пассажир, который предложил водителю оплатить проезд картой, тот отказал ему в грубой форме, пообещал, что если он не покинет салон сам, то немедленно будет выброшен на улицу. Кроме этого, водитель объявил пассажирам, что пока этот мужчина не выйдет из маршрутки, поездка не продолжится.В результате водитель все же предложил пассажиру оплатить проезд картой, и, получив отказ, начал выталкивать его на улицу. Помимо этого, к мужчине применил силу и один из пассажиров, который в итоге и вытолкал его из маршрутки.Депутаты Мособлдумы в 2020 году приняли в первом чтении законопроект, обязывающий перевозчика размещать в транспортных средствах информацию о наличии терминалов для оплаты проезда транспортными и банковскими картами, в случае если терминал отсутствует или неисправен, пассажир имеет право проехать бесплатно.

https://ria.ru/20211107/draka-1757924824.html

https://ria.ru/20211029/peterburg-1756823112.html

московская область (подмосковье)

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

происшествия, московская область (подмосковье)