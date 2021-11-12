https://ria.ru/20211112/proekty-1758845267.html

Путин призвал оказать содействие участникам научных проектов

Путин призвал оказать содействие участникам научных проектов - РИА Новости, 12.11.2021

Путин призвал оказать содействие участникам научных проектов

Президент России Владимир Путин попросил создать возможности для отечественных и иностранных инженеров, программистов, ученых, преподавателей участвовать в... РИА Новости, 12.11.2021

2021-11-12T20:38

2021-11-12T20:38

2021-11-12T20:38

общество

технологии

владимир путин

россия

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МОСКВА, 12 ноя - РИА Новости. Президент России Владимир Путин попросил создать возможности для отечественных и иностранных инженеров, программистов, ученых, преподавателей участвовать в проектах в РФ в сфере науки и образования."Хотел бы воспользоваться площадкой вашей конференции, чтобы пригласить всех к открытому, широкому сотрудничеству. И, конечно, прошу правительство России создать возможности для наших соотечественников и иностранных инженеров, программистов, ученых, преподавателей, чтобы они могли в удобном, в том числе удаленном формате принимать участие в совместных проектах, реализуемых в России, прежде всего в сфере науки и образования",- заявил президент РФ Владимир Путин на международной конференции по искусственному интеллекту и анализу данных AI Journey 2021.

https://ria.ru/20211112/putin-1758841535.html

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общество, технологии, владимир путин, россия