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Стартовал проект "Студенты-продюсеры МГУ и ШДИ. Новый взгляд"

Стартовал проект "Студенты-продюсеры МГУ и ШДИ. Новый взгляд" - РИА Новости, 12.11.2021

Стартовал проект "Студенты-продюсеры МГУ и ШДИ. Новый взгляд"

В день 200-летия со дня рождения Ф.М. Достоевского театр "Школа драматического искусства" и МГУ имени М.В. Ломоносова, представленный Высшей школой культурной... РИА Новости, 12.11.2021

2021-11-12T20:06

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2021-11-12T20:06

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МОСКВА, 12 ноя - PR-служба театра "Школа драматического искусства". В день 200-летия со дня рождения Ф.М. Достоевского театр "Школа драматического искусства" и МГУ имени М.В. Ломоносова, представленный Высшей школой культурной политики и управления в гуманитарной сфере, запустили совместный проект "Студенты-продюсеры МГУ и ШДИ. Новый взгляд". Этот проект даст возможность студентам факультета быть не только зрителями постановок, в том числе по "Пушкинской карте", но и на постоянной основе проходить практику в театре, принимать участие в создании и продвижении новых спектаклей.Студенты МГУ 10 ноября посетили премьерный спектакль юбилейного 35-го сезона – "Рулетенбургъ" в постановке молодого режиссера Евгении Тодоровой.В здании театра на Сретенке11 ноября состоялось обсуждение премьеры с ее создателями и с руководством театра, на котором студенты смогли задать интересующие их вопросы.С приветственным словом выступила директор ШДИ Ольга Эдуардовна Соколова, которая выразила надежду на долгосрочное и плодотворное сотрудничество с факультетом. Отдельная благодарность прозвучала в адрес департамента культуры города Москвы за поддержку молодой режиссуры в ШДИ и лично — начальнику управления театров и концертных организаций департамента культуры города Москвы Наталье Викторовне Дрожниковой как автору идеи нового проекта, чрезвычайно важного для театра и университета."Цель проекта – способствовать профессиональной социализации студентов, дополнять их знания новыми практическими навыками. Он предполагает сильную культурную составляющую и направлен на создание и распространение лучших практик. Данное событие станет первым в рамках сотрудничества, и мы крайне признательны театру за возможность реализации таких программ. Для наших студентов это уникальная возможность не только погрузиться в чтение и анализ текста великого писателя, но и соприкоснуться с живым театральным процессом, получить новые, незабываемые впечатления, обсудить яркие моменты с создателями спектакля, поделиться своими взглядами и задать все интересующие вопросы, - дополнила декан факультета Елена Вячеславовна Халипова.Спикерами на встрече выступили также художественный лидер театра ШДИ Игорь Яцко, режиссер спектакля Евгения Тодорова, саунд-дизайнер Аркадий Черкашин, артисты Анзори Шагидзе, Анастасия Привалова, Анна Кузминская, Андрей Харенко и Алексей Киселёв.В заключение встречи состоялось подписание соглашения о сотрудничестве между театром "Школа драматического искусства" и Высшей школой культурной политики и управления в гуманитарной сфере (факультетом) МГУ имен Ломоносова в лице директора Ольги Эдуардовны Соколовой и декана факультета Елены Вячеславовны Халиповой.Партнерский материал. МИА "Россия сегодня" не несет ответственности за содержание материала. Товары и услуги подлежат обязательной сертификации.Заявка на размещение пресс-релиза.

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

пресс-релизы