https://ria.ru/20211112/problemu-1758671933.html

Секретарь СНБО связал проблемы Украины с зависимостью от России

Секретарь СНБО связал проблемы Украины с зависимостью от России - РИА Новости, 12.11.2021

Секретарь СНБО связал проблемы Украины с зависимостью от России

Секретарь Совета национальной безопасности и обороны Украины Алексей Данилов заявил, что Украина будет испытывать проблемы до тех пор, пока будет зависеть от... РИА Новости, 12.11.2021

2021-11-12T01:00

2021-11-12T01:00

2021-11-12T06:57

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украина

алексей данилов

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КИЕВ, 12 ноя – РИА Новости. Секретарь Совета национальной безопасности и обороны Украины Алексей Данилов заявил, что Украина будет испытывать проблемы до тех пор, пока будет зависеть от РФ."К сожалению, нас всегда вводили в заблуждение. Нас все время заводят в какой-то блуд и говорят, что только с россиянами, и по-другому мы не сможем жить. Это не соответствует действительности. До тех пор, пока мы будем зависеть от них хотя бы на йоту, мы будем иметь очень серьезные проблемы. Они сразу этими проблемами будут пользоваться. Тот кризис, который сегодня приближается, во многом будет зависеть от того, как господин Путин распорядится своим энергоресурсом", - заявил Данилов в эфире телеканала "1+1".Отношения Москвы и Киева ухудшились после воссоединения Крыма с Россией и на фоне вооруженного конфликта в Донбассе. Украинские власти неоднократно обвиняли Россию во вмешательстве во внутренние дела государства, а в январе 2015 года официально объявили ее "страной-агрессором". РФ неоднократно подчеркивала, что не участвует во внутриукраинском конфликте и не является субъектом минских соглашений.

https://ria.ru/20211111/ugol-1758605554.html

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в мире, украина, алексей данилов, россия