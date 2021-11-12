01:00 12.11.2021 (обновлено: 06:57 12.11.2021)
Секретарь СНБО связал проблемы Украины с зависимостью от России
Секретарь СНБО Данилов предрек серьезные проблемы на Украине, пока она зависит от России
© РИА Новости / Стрингер / Перейти в фотобанкСекретарь совета национальной безопасности и обороны Украины Алексей Данилов
КИЕВ, 12 ноя – РИА Новости. Секретарь Совета национальной безопасности и обороны Украины Алексей Данилов заявил, что Украина будет испытывать проблемы до тех пор, пока будет зависеть от РФ.
"К сожалению, нас всегда вводили в заблуждение. Нас все время заводят в какой-то блуд и говорят, что только с россиянами, и по-другому мы не сможем жить. Это не соответствует действительности. До тех пор, пока мы будем зависеть от них хотя бы на йоту, мы будем иметь очень серьезные проблемы. Они сразу этими проблемами будут пользоваться. Тот кризис, который сегодня приближается, во многом будет зависеть от того, как господин Путин распорядится своим энергоресурсом", - заявил Данилов в эфире телеканала "1+1".
Вчера, 16:52На Украине нашли замену российскому топливу
Отношения Москвы и Киева ухудшились после воссоединения Крыма с Россией и на фоне вооруженного конфликта в Донбассе. Украинские власти неоднократно обвиняли Россию во вмешательстве во внутренние дела государства, а в январе 2015 года официально объявили ее "страной-агрессором". РФ неоднократно подчеркивала, что не участвует во внутриукраинском конфликте и не является субъектом минских соглашений.