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В Приморье двое мужчин замерзли насмерть на популярном у туристов маршруте

В Приморье двое мужчин замерзли насмерть на популярном у туристов маршруте - РИА Новости, 12.11.2021

В Приморье двое мужчин замерзли насмерть на популярном у туристов маршруте

Тела двух мужчин, предварительно погибших от переохлаждения, нашли в популярном туристическом месте "Ущелье Дарденеллы" в Приморье, сообщает региональное СУСК... РИА Новости, 12.11.2021

2021-11-12T10:47

2021-11-12T10:47

2021-11-12T10:47

происшествия

приморский край

следственный комитет россии (ск рф)

новости - туризм

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ВЛАДИВОСТОК, 12 ноя – РИА Новости. Тела двух мужчин, предварительно погибших от переохлаждения, нашли в популярном туристическом месте "Ущелье Дарденеллы" в Приморье, сообщает региональное СУСК РФ."Одиннадцатого ноября 2021 года на участке местности в лесном массиве недалеко от автодороги Шкотово-Партизанск на туристической тропе "Ущелье Дарденеллы" обнаружены тела двух мужчин без признаков насильственной смерти. По данному факту следственными органами Следственного комитета Российской Федерации по Приморскому краю проводится доследственная проверка. По предварительным данным, смерть людей наступила от переохлаждения", - говорится в сообщении. Правоохранители устанавливают личности пострадавших. По результатам проверки будет принято процессуальное решение.Популярная у туристов тропа "Ущелье Дарденеллы" проходит по живописной местности возле реки Тигровая. В том числе там есть скалы, на которых любят фотографироваться местные жители. В 2019 году из-за неудачного селфи там погибла, сорвавшись со скалы, туристка.

https://ria.ru/20210924/elbrus-1751571622.html

приморский край

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происшествия, приморский край, следственный комитет россии (ск рф), новости - туризм, россия