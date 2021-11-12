https://ria.ru/20211112/primore-1758673823.html

В Приморье наказали вандала, затушившего Вечный огонь

В Приморье наказали вандала, затушившего Вечный огонь - РИА Новости, 12.11.2021

В Приморье наказали вандала, затушившего Вечный огонь

Жителя Приморья привлекли к ответственности за осквернение Вечного огня в Уссурийске, сообщает управление МВД РФ по региону. РИА Новости, 12.11.2021

2021-11-12T01:33

2021-11-12T01:33

2021-11-12T01:33

происшествия

уссурийск

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ВЛАДИВОСТОК, 12 ноя – РИА Новости. Жителя Приморья привлекли к ответственности за осквернение Вечного огня в Уссурийске, сообщает управление МВД РФ по региону.Ранее прокуратура региона сообщала, что 8 ноября неизвестный затушил Вечный огонь мемориала воинам-уссурийцам, погибшим в годы Великой Отечественной войны, "залив его жидкостью". Полиция по горячим следам задержала подозреваемого, им оказался ранее судимый 41-летний приморец, который рассказал, что решил погреться у Вечного огня, после чего залил его принесенным с собой напитком. Медосвидетельствование установило у него алкогольное опьянение. Полиция возбудила уголовное дело по статье "Вандализм", также были составлены протоколы об административных правонарушениях."Мировой судья вынес правонарушителю наказание в виде штрафа и административного ареста", - говорится в сообщении.Мемориал воинам-уссурийцам, павшим в сражениях на полях Великой Отечественной войны, находится на площади Победы в Уссурийске. В 1941 году из уссурийцев, которые уходили на фронт, была сформирована 239-я стрелковая дивизия. С боями она прошла от Москвы до Берлина. Город дал фронту более 10 тысяч бойцов, из них 3 тысячи погибли на полях сражений. За проявленные мужество и отвагу пятерым уссурийцам было присвоено звание Героев Советского Союза, 5 тысяч награждены орденами и медалями. Отдавая дань подвигу, жители Уссурийска в мае 1977 года установили памятник на площади Победы.

https://ria.ru/20211108/primore-1758044760.html

уссурийск

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происшествия, уссурийск