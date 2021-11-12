Уральцу, выбросившему из окна ревущего младенца, добавили полгода в колонии
Уральцу, выбросившему из окна плачущего ребенка бывшей жены, добавили полгода в колонии
ЕКАТЕРИНБУРГ, 12 ноя – РИА Новости. Байкаловский районный суд в Свердловской области приговорил мужчину, выбросившего из окна 7-месячного ребенка своего бывшей супруги, к 8 годам и 9 месяцам колонии строгого режима за покушение на убийство, сообщает прокуратура региона.
В марте суд уже дал Степану Галышеву 8 лет и 3 месяца колонии строгого режима, но в связи с допущенными процессуальными нарушениями прокуратура внесла на приговор апелляционное представление, уточнили РИА Новости в ведомстве. Свердловский облсуд по результатам его рассмотрения направил дело на новое рассмотрение.
26 октября, 15:29В Ярославской области женщина выбросила дочь с третьего этажа
"Байкаловский районный суд назначил Степану Галышеву наказание в виде восьми лет девяти месяцев лишения свободы с отбыванием в исправительной колонии строгого режима, с ограничением свободы на срок один год. Приговор не вступил в законную силу", - говорится в сообщении.
Мужчина признан виновным в совершении преступления, предусмотренного частью 3 статьи 30, пунктом "в" части 2 статьи 105 УК РФ (покушение на убийство малолетнего, заведомо для виновного находящегося в беспомощном состоянии).
По версии следствия, 28 июля 2020 года к мужчине в гости пришла его бывшая супруга со своим 7-месячным ребенком. Они выпили, ребенок плакал, и Галышев решил его убить: нанес ладонью удар по голове, после выбросил младенца из окна в палисадник с высоты не менее 190 сантиметров. По счастливой случайности ребенок при падении не получил телесных повреждений, также ему своевременно оказал помощь очевидец.