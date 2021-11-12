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Участникам хищения на космодроме "Восточный" вынесли приговор
Участникам хищения на космодроме "Восточный" вынесли приговор - РИА Новости, 12.11.2021
Участникам хищения на космодроме "Восточный" вынесли приговор
Участники хищения 404 миллионов рублей на космодроме Восточный из бывшего "Спецстроя" и других структур получили от 4 до 5,5 лет колонии, сообщается на сайте СК РИА Новости, 12.11.2021
2021-11-12T11:31
2021-11-12T11:57
следственный комитет россии (ск рф)
россия
происшествия
андрей захаров
дальспецстрой
спецстрой
восточный
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МОСКВА, 12 ноя - РИА Новости. Участники хищения 404 миллионов рублей на космодроме Восточный из бывшего "Спецстроя" и других структур получили от 4 до 5,5 лет колонии, сообщается на сайте СК РФ.Бывшие руководитель "Федерального центра ценообразования в строительстве и промышленности строительных материалов" Евгений Ермолаев, и.о. начальника "ГУСС Дальспецстрой при Спецстрое России" Андрей Захаров, а также гендиректора частных фирм Ольга Зугаева и Сергей Поливанов признаны виновными в растрате и отмывании преступных доходов."Своей вины соучастники в ходе следствия не признали. Приговором суда Ермолаеву назначено наказание в виде 5,5 лет лишения свободы, Захарову и Зугаевой – в виде 4,5 лет каждому, а Поливанову - в виде 4 лет лишения свободы, всем с отбыванием в колонии общего режима", - говорится в релизе.По данным СК, еще в 2012-2013 годах еще один организатор аферы, бывший и.о. начальника "ГУ СДА при Спецстрое России" Вячеслав Фаткуллин, вместе с ними растратил 124,9 миллиона рублей под видом исполнения договора на разработку индивидуальных индексов изменения сметной стоимости строительства "Восточного". Деньги были легализованы Зугаевой через перечисление средств на счета фирм-однодневок.Второй эпизод относится к 2013-2014 годах, когда соучастники растратили еще 280 миллионов рублей под аналогичным предлогом. Деньги в том случае отмыл уже Поливанов.Фаткуллин скрылся от следствия и объявлен в розыск, дело в отношении него выделено в отдельное производство."В целях обеспечения исполнения приговора в части гражданских исков, взыскания штрафов и других имущественных взысканий на недвижимое и иное имущество обвиняемых наложен арест на сумму более 105 миллионов рублей", - добавляется в сообщении.Как планируется возмещать оставшуюся сумму, ничего не сообщается.
https://ria.ru/20211004/khischenie-1752950706.html
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следственный комитет россии (ск рф), россия, происшествия, андрей захаров, дальспецстрой, спецстрой, восточный
11:31 12.11.2021 (обновлено: 11:57 12.11.2021)
 
Участникам хищения на космодроме "Восточный" вынесли приговор

Участникам хищения 404 миллионов рублей на космодроме "Восточный" вынесли приговор

© РИА Новости / Андрей Старостин / Перейти в фотобанкСудебный молоток
Судебный молоток - РИА Новости, 1920, 12.11.2021
© РИА Новости / Андрей Старостин
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МОСКВА, 12 ноя - РИА Новости. Участники хищения 404 миллионов рублей на космодроме Восточный из бывшего "Спецстроя" и других структур получили от 4 до 5,5 лет колонии, сообщается на сайте СК РФ.
Бывшие руководитель "Федерального центра ценообразования в строительстве и промышленности строительных материалов" Евгений Ермолаев, и.о. начальника "ГУСС Дальспецстрой при Спецстрое России" Андрей Захаров, а также гендиректора частных фирм Ольга Зугаева и Сергей Поливанов признаны виновными в растрате и отмывании преступных доходов.
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"Своей вины соучастники в ходе следствия не признали. Приговором суда Ермолаеву назначено наказание в виде 5,5 лет лишения свободы, Захарову и Зугаевой – в виде 4,5 лет каждому, а Поливанову - в виде 4 лет лишения свободы, всем с отбыванием в колонии общего режима", - говорится в релизе.
По данным СК, еще в 2012-2013 годах еще один организатор аферы, бывший и.о. начальника "ГУ СДА при Спецстрое России" Вячеслав Фаткуллин, вместе с ними растратил 124,9 миллиона рублей под видом исполнения договора на разработку индивидуальных индексов изменения сметной стоимости строительства "Восточного". Деньги были легализованы Зугаевой через перечисление средств на счета фирм-однодневок.
Второй эпизод относится к 2013-2014 годах, когда соучастники растратили еще 280 миллионов рублей под аналогичным предлогом. Деньги в том случае отмыл уже Поливанов.
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Фаткуллин скрылся от следствия и объявлен в розыск, дело в отношении него выделено в отдельное производство.
"В целях обеспечения исполнения приговора в части гражданских исков, взыскания штрафов и других имущественных взысканий на недвижимое и иное имущество обвиняемых наложен арест на сумму более 105 миллионов рублей", - добавляется в сообщении.
Как планируется возмещать оставшуюся сумму, ничего не сообщается.
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