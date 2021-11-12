14:18 12.11.2021 (обновлено: 15:02 12.11.2021)
Губернатор Алтайского края провел личный прием жителей региона
Губернатор Алтайского края Томенко провел личный прием жителей региона
© Фото : пресс-служба правительства Алтайского краяГубернатор Алтайского края Виктор Томенко
© Фото : пресс-служба правительства Алтайского края
БАРНАУЛ, 12 ноя - РИА Новости. Губернатор Алтайского края Виктор Томенко провел личный прием граждан, основными темами обращений стали транспортные проблемы, сообщает пресс-служба главы Алтая.
"Губернатор Алтайского края провел личный прием граждан по поручению президента России. Житель села Безрукавка Рубцовского района Алексей Арнольд обратился к главе региона с просьбой помочь возобновить межмуниципальный автобусный маршрут до города Рубцовска. Прежний перевозчик отказался от перевозок, поэтому для 1700 жителей села связь с городом поддерживать сложно. Поскольку Безрукавка расположена в непосредственной близости с Рубцовском, многие работают в городе. Также стало сложно добираться до города пенсионерам, студентам", - говорится в сообщении.
Томенко дал поручение министерству транспорта края возобновить работу автобусного маршрута до Рубцовска. "До конца года или в начале следующего года этот вопрос решим", - заявил губернатор. На период проведения всех необходимых процедур Томенко поручил обеспечить временную схему сохранения транспортного сообщения села с Рубцовском для пассажиров.
"Обращение директора Семеново-Красиловской средней общеобразовательной школы Кытмановского района Любови Воронцовой также оказалось связано с транспортным сообщением. Она попросила губернатора помочь заменить школьный автобус, на котором подвозят детей к месту учебы", - уточняет пресс-служба.
Сообщается, что в школе учится 72 ребенка, учеников привозят из четырех сел. Общая протяженность школьного маршрута - более 40 километров в одну сторону.
"Я дам поручение министерству образования и науки, возможности такие у нас в крае есть. В ближайшее время дооформим некоторые документы по автобусам, которые поступают в регион, автобус для вашей школы будет выделен. Подвоз ребятишек, их комфортное обучение в этой части мы будем обеспечивать", - заверил Томенко директора школы.