https://ria.ru/20211112/priem-1758750198.html

Губернатор Алтайского края провел личный прием жителей региона

Губернатор Алтайского края провел личный прием жителей региона - РИА Новости, 12.11.2021

Губернатор Алтайского края провел личный прием жителей региона

Губернатор Алтайского края Виктор Томенко провел личный прием граждан, основными темами обращений стали транспортные проблемы, сообщает пресс-служба главы... РИА Новости, 12.11.2021

2021-11-12T14:18

2021-11-12T14:18

2021-11-12T15:02

общество

кытмановский район

виктор томенко

россия

алтайский край

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БАРНАУЛ, 12 ноя - РИА Новости. Губернатор Алтайского края Виктор Томенко провел личный прием граждан, основными темами обращений стали транспортные проблемы, сообщает пресс-служба главы Алтая."Губернатор Алтайского края провел личный прием граждан по поручению президента России. Житель села Безрукавка Рубцовского района Алексей Арнольд обратился к главе региона с просьбой помочь возобновить межмуниципальный автобусный маршрут до города Рубцовска. Прежний перевозчик отказался от перевозок, поэтому для 1700 жителей села связь с городом поддерживать сложно. Поскольку Безрукавка расположена в непосредственной близости с Рубцовском, многие работают в городе. Также стало сложно добираться до города пенсионерам, студентам", - говорится в сообщении.Томенко дал поручение министерству транспорта края возобновить работу автобусного маршрута до Рубцовска. "До конца года или в начале следующего года этот вопрос решим", - заявил губернатор. На период проведения всех необходимых процедур Томенко поручил обеспечить временную схему сохранения транспортного сообщения села с Рубцовском для пассажиров."Обращение директора Семеново-Красиловской средней общеобразовательной школы Кытмановского района Любови Воронцовой также оказалось связано с транспортным сообщением. Она попросила губернатора помочь заменить школьный автобус, на котором подвозят детей к месту учебы", - уточняет пресс-служба.Сообщается, что в школе учится 72 ребенка, учеников привозят из четырех сел. Общая протяженность школьного маршрута - более 40 километров в одну сторону."Я дам поручение министерству образования и науки, возможности такие у нас в крае есть. В ближайшее время дооформим некоторые документы по автобусам, которые поступают в регион, автобус для вашей школы будет выделен. Подвоз ребятишек, их комфортное обучение в этой части мы будем обеспечивать", - заверил Томенко директора школы.

https://ria.ru/20211025/altay-1756069293.html

кытмановский район

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общество, кытмановский район, виктор томенко, россия