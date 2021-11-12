https://ria.ru/20211112/prestupleniya-1758785504.html

Медведев потребовал расследовать преступления в колониях

Медведев потребовал расследовать преступления в колониях - РИА Новости, 12.11.2021

Медведев потребовал расследовать преступления в колониях

Зампред Совбеза РФ Дмитрий Медведев заявил о необходимости тщательно расследовать все преступления, совершаемые в уголовно-исправительной системе, также, по его РИА Новости, 12.11.2021

2021-11-12T16:31

2021-11-12T16:31

2021-11-12T16:39

россия

происшествия

общество

совет безопасности рф

федеральная служба исполнения наказаний (фсин россии)

дмитрий медведев

пытки

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МОСКВА, 12 ноя - РИА Новости. Зампред Совбеза РФ Дмитрий Медведев заявил о необходимости тщательно расследовать все преступления, совершаемые в уголовно-исправительной системе, также, по его мнению, нужны механизмы их предотвращения."Необходимо провести тщательное расследование всех преступлений, совершаемых в уголовно-исправительной системе, разработать действенные механизмы предотвращения таких преступлений", - написал он на странице во "ВКонтакте".

https://ria.ru/20211112/rozysk-1758688225.html

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2021

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

россия, происшествия, общество, совет безопасности рф, федеральная служба исполнения наказаний (фсин россии), дмитрий медведев, пытки