https://ria.ru/20211112/prestupleniya-1758785504.html
Медведев потребовал расследовать преступления в колониях
Медведев потребовал расследовать преступления в колониях - РИА Новости, 12.11.2021
Медведев потребовал расследовать преступления в колониях
Зампред Совбеза РФ Дмитрий Медведев заявил о необходимости тщательно расследовать все преступления, совершаемые в уголовно-исправительной системе, также, по его РИА Новости, 12.11.2021
2021-11-12T16:31
2021-11-12T16:31
2021-11-12T16:39
россия
происшествия
общество
совет безопасности рф
федеральная служба исполнения наказаний (фсин россии)
дмитрий медведев
пытки
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МОСКВА, 12 ноя - РИА Новости. Зампред Совбеза РФ Дмитрий Медведев заявил о необходимости тщательно расследовать все преступления, совершаемые в уголовно-исправительной системе, также, по его мнению, нужны механизмы их предотвращения."Необходимо провести тщательное расследование всех преступлений, совершаемых в уголовно-исправительной системе, разработать действенные механизмы предотвращения таких преступлений", - написал он на странице во "ВКонтакте".
https://ria.ru/20211112/rozysk-1758688225.html
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РИА Новости
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internet-group@rian.ru
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россия, происшествия, общество, совет безопасности рф, федеральная служба исполнения наказаний (фсин россии), дмитрий медведев, пытки
16:31 12.11.2021 (обновлено: 16:39 12.11.2021)
Медведев потребовал расследовать преступления в колониях
Медведев: нужно расследовать преступления, совершаемые в уголовно-исправительной системе