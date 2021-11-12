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Распространение коронавируса
https://ria.ru/20211112/preparat-1758845780.html
В России зарегистрировали препарат от коронавируса
В России зарегистрировали препарат от коронавируса - РИА Новости, 13.11.2021
В России зарегистрировали препарат от коронавируса
В России зарегистрировали препарат от коронавируса "Арепливир", следует из государственного реестра лекарственных средств. РИА Новости, 13.11.2021
2021-11-12T20:42
2021-11-13T00:03
распространение коронавируса
общество
россия
коронавирус covid-19
арепливир
саранск
министерство промышленности и торговли рф (минпромторг россии)
здоровье - общество
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МОСКВА, 12 ноя — РИА Новости. В России зарегистрировали препарат от коронавируса "Арепливир", следует из государственного реестра лекарственных средств."Дата регистрации: 12.11.2021. Разрешен ввод в гражданский оборот до пяти лет", — следует из карточки лекарства.Препарат от коронавирусной инфекции "Арепливир " (международное непатентованное наименование "Фавипиравир") разработали и произвели на саранском заводе "Биохимик" (входит в группу "Промомед") в 2020 году.В феврале 2021 года Минпромторг сообщал, что с сентября завод увеличил объем производства препарата в десять раз, до миллиона упаковок в месяц, и планирует нарастить выпуск до двух миллионов."Арепливир" входит в методические рекомендации Минздрава по лечению коронавирусной инфекции и включен в перечень жизненно необходимых и важнейших лекарственных препаратов. Кроме того, разрешено его амбулаторное применение. Рекомендованная цена — 5060 рублей.
https://ria.ru/20211110/protivovirusnye-1758294439.html
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общество, россия, коронавирус covid-19, арепливир, саранск, министерство промышленности и торговли рф (минпромторг россии), здоровье - общество, промомед
20:42 12.11.2021 (обновлено: 00:03 13.11.2021)
 
В России зарегистрировали препарат от коронавируса

В России зарегистрировали первый инъекционный препарат для лечения от COVID-19 "Арепливир"

© РИА Новости / Нина Зотина / Перейти в фотобанкПрепарат для лечения коронавируса "Арепливир"
Препарат для лечения коронавируса Арепливир - РИА Новости, 1920, 12.11.2021
© РИА Новости / Нина Зотина
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МОСКВА, 12 ноя — РИА Новости. В России зарегистрировали препарат от коронавируса "Арепливир", следует из государственного реестра лекарственных средств.
"Дата регистрации: 12.11.2021. Разрешен ввод в гражданский оборот до пяти лет", — следует из карточки лекарства.
Препарат от коронавирусной инфекции "Арепливир " (международное непатентованное наименование "Фавипиравир") разработали и произвели на саранском заводе "Биохимик" (входит в группу "Промомед") в 2020 году.
В феврале 2021 года Минпромторг сообщал, что с сентября завод увеличил объем производства препарата в десять раз, до миллиона упаковок в месяц, и планирует нарастить выпуск до двух миллионов.
"Арепливир" входит в методические рекомендации Минздрава по лечению коронавирусной инфекции и включен в перечень жизненно необходимых и важнейших лекарственных препаратов. Кроме того, разрешено его амбулаторное применение. Рекомендованная цена — 5060 рублей.
Производство лекарства от коронавируса Арепливир - РИА Новости, 1920, 12.11.2021
10 ноября, 08:00Наука
Путин наградил главу компании-производителя "Арепливира" орденом Пирогова
 
Распространение коронавирусаОбществоРоссияКоронавирус COVID-19АрепливирСаранскМинистерство промышленности и торговли РФ (Минпромторг России)Здоровье - ОбществоПромомед
 
 
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