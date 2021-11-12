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Куликово поле: вопросы и ответы
Подкаст посвящен 640-летию сражения. Вместе с экспертами музея-заповедника "Куликово поле" разбираем, почему это сражение изменило историю, и отделяем факты от легенд.
https://ria.ru/20211112/predatelstvo-1758744029.html
Политика, интриги и война: почему враждовали Москва и Рязань?
Политика, интриги и война: почему враждовали Москва и Рязань? - РИА Новости, 12.11.2021
Политика, интриги и война: почему враждовали Москва и Рязань?
Считается, что рязанский князь Олег не поддержал русских в битве с Мамаем, но так ли это? За что Донской разорил Рязань сразу после нашествия ордынского хана Тохтамыша? Справедлива ли история поступила с памятью о рязанском князе, и приложили ли к этому руку москвичи? Интриги, политика и предательство: сложности московско-рязанских отношений.
2021-11-12T14:00
2021-11-12T14:35
куликово поле: вопросы и ответы
образование
история
наука
рязань
москва
сергий радонежский
куликовская битва
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Политика, интриги и война: почему враждовали Москва и Рязань?
Считается, что рязанский князь Олег не поддержал русских в битве с Мамаем, но так ли это? За что Донской разорил Рязань сразу после нашествия ордынского хана Тохтамыша? Справедлива ли история поступила с памятью о рязанском князе, и приложили ли к этому руку москвичи? Интриги, политика и предательство: сложности московско-рязанских отношений.
audio/mpeg
Политика, интриги и война: почему враждовали Москва и Рязань?
Считается, что рязанский князь Олег не поддержал русских в битве с Мамаем, но так ли это? За что Донской разорил Рязань сразу после нашествия ордынского хана Тохтамыша? Справедлива ли история поступила с памятью о рязанском князе, и приложили ли к этому руку москвичи? Интриги, политика и предательство: сложности московско-рязанских отношений.
audio/mpeg
Подкаст подготовлен совместно с Государственным музеем-заповедником "Куликово поле".Слушайте подкасты РИА Новости и подписывайтесь на них в мобильных приложениях: для iPhone — iTunes, для Android — Google Podcasts. С любым устройством вы можете использовать Яндекс.Музыка, Castbox и Soundstream, а также Spotify и MEGOGO. Скачайте выбранное приложение и наберите в строке поиска "РИА Новости" или название подкаста.Как и где бесплатно подписаться на подкасты________Автор сценария: Артем БуфтякМонтаж: Дмитрий ПалухинЭксперт эпизода: Олег ВронскийГолоса эпизода: Артем Буфтяк, Игорь Кривицкий
рязань
москва
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образование, история, наука, рязань, москва, сергий радонежский, куликовская битва, дмитрий донской, археология, подкаст, религия, средневековье, ответы на вопросы, аудио, куликово поле (заповедник), что не найдешь в учебнике, социальный навигатор
14:00 12.11.2021 (обновлено: 14:35 12.11.2021)
 

Политика, интриги и война: почему враждовали Москва и Рязань?

Куликово поле: вопросы и ответы
Политика, интриги и война: почему враждовали Москва и Рязань?
Вчера, 14:00
Читать ria.ru в
Считается, что рязанский князь Олег не поддержал русских в битве с Мамаем, но так ли это? За что Донской разорил Рязань сразу после нашествия ордынского хана Тохтамыша? Справедлива ли история поступила с памятью о рязанском князе, и приложили ли к этому руку москвичи? Интриги, политика и предательство: сложности московско-рязанских отношений.
Подкаст подготовлен совместно с Государственным музеем-заповедником "Куликово поле".
Слушайте подкасты РИА Новости и подписывайтесь на них в мобильных приложениях: для iPhone — iTunes, для Android — Google Podcasts. С любым устройством вы можете использовать Яндекс.Музыка, Castbox и Soundstream, а также Spotify и MEGOGO. Скачайте выбранное приложение и наберите в строке поиска "РИА Новости" или название подкаста.
Как и где бесплатно подписаться на подкасты
________
Автор сценария: Артем Буфтяк
Монтаж: Дмитрий Палухин
Эксперт эпизода: Олег Вронский
Голоса эпизода: Артем Буфтяк, Игорь Кривицкий
 
Куликово поле: вопросы и ответыОбразованиеисторияНаукаРязаньМоскваСергий РадонежскийКуликовская битваДмитрий ДонскойАрхеологияПодкастРелигияСредневековьеответы на вопросыКуликово поле (заповедник)Что не найдешь в учебникеСоциальный навигатор
 
 
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