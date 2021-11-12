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Политика, интриги и война: почему враждовали Москва и Рязань?

Политика, интриги и война: почему враждовали Москва и Рязань? - РИА Новости, 12.11.2021

Политика, интриги и война: почему враждовали Москва и Рязань?

Считается, что рязанский князь Олег не поддержал русских в битве с Мамаем, но так ли это? За что Донской разорил Рязань сразу после нашествия ордынского хана Тохтамыша? Справедлива ли история поступила с памятью о рязанском князе, и приложили ли к этому руку москвичи? Интриги, политика и предательство: сложности московско-рязанских отношений.

2021-11-12T14:00

2021-11-12T14:00

2021-11-12T14:35

куликово поле: вопросы и ответы

образование

история

наука

рязань

москва

сергий радонежский

куликовская битва

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Политика, интриги и война: почему враждовали Москва и Рязань? Считается, что рязанский князь Олег не поддержал русских в битве с Мамаем, но так ли это? За что Донской разорил Рязань сразу после нашествия ордынского хана Тохтамыша? Справедлива ли история поступила с памятью о рязанском князе, и приложили ли к этому руку москвичи? Интриги, политика и предательство: сложности московско-рязанских отношений. audio/mpeg

Политика, интриги и война: почему враждовали Москва и Рязань? Считается, что рязанский князь Олег не поддержал русских в битве с Мамаем, но так ли это? За что Донской разорил Рязань сразу после нашествия ордынского хана Тохтамыша? Справедлива ли история поступила с памятью о рязанском князе, и приложили ли к этому руку москвичи? Интриги, политика и предательство: сложности московско-рязанских отношений. audio/mpeg

Подкаст подготовлен совместно с Государственным музеем-заповедником "Куликово поле".Слушайте подкасты РИА Новости и подписывайтесь на них в мобильных приложениях: для iPhone — iTunes, для Android — Google Podcasts. С любым устройством вы можете использовать Яндекс.Музыка, Castbox и Soundstream, а также Spotify и MEGOGO. Скачайте выбранное приложение и наберите в строке поиска "РИА Новости" или название подкаста.Как и где бесплатно подписаться на подкасты________Автор сценария: Артем БуфтякМонтаж: Дмитрий ПалухинЭксперт эпизода: Олег ВронскийГолоса эпизода: Артем Буфтяк, Игорь Кривицкий

рязань

москва

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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