https://ria.ru/20211112/praga-1758535112.html

В Чехии нашли новый способ сократить выделение парниковых газов

В Чехии нашли новый способ сократить выделение парниковых газов - РИА Новости, 12.11.2021

В Чехии нашли новый способ сократить выделение парниковых газов

В Праге шесть тысяч мусорных контейнеров оборудуют "умными" датчиками, сообщает "Европульс". РИА Новости, 12.11.2021

2021-11-12T07:00

2021-11-12T07:00

2021-11-12T07:00

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мусор

прага

чехия

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МОСКВА, 12 ноя — РИА Новости. В Праге шесть тысяч мусорных контейнеров оборудуют "умными" датчиками, сообщает "Европульс".Механизмы будут анализировать и передавать в городские службы информацию о заполнении емкостей, помогая работе мусоровозов. Таким образом, машины могут выезжать только в случае необходимости, тем самым сокращая количество выхлопных газов.Технологию "умных" датчиков в городе начали тестировать еще в 2019 году. Тогда в чешской столице модернизировали 450 контейнеров. Пилотные испытания показали эффективность такой модели, поэтому город решил расширить проект.Инициатива поможет Праге добиться амбициозной цели по сокращению парниковых газов на 45 процентов к 2030 году. Для этого в городе также сделали бесплатным проезд на велосипедах.

https://ria.ru/20211111/peterburgdostoevskogo-1758197941.html

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