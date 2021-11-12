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В Чехии нашли новый способ сократить выделение парниковых газов
В Чехии нашли новый способ сократить выделение парниковых газов - РИА Новости, 12.11.2021
В Чехии нашли новый способ сократить выделение парниковых газов
В Праге шесть тысяч мусорных контейнеров оборудуют "умными" датчиками, сообщает "Европульс". РИА Новости, 12.11.2021
2021-11-12T07:00
2021-11-12T07:00
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МОСКВА, 12 ноя — РИА Новости. В Праге шесть тысяч мусорных контейнеров оборудуют "умными" датчиками, сообщает "Европульс".Механизмы будут анализировать и передавать в городские службы информацию о заполнении емкостей, помогая работе мусоровозов. Таким образом, машины могут выезжать только в случае необходимости, тем самым сокращая количество выхлопных газов.Технологию "умных" датчиков в городе начали тестировать еще в 2019 году. Тогда в чешской столице модернизировали 450 контейнеров. Пилотные испытания показали эффективность такой модели, поэтому город решил расширить проект.Инициатива поможет Праге добиться амбициозной цели по сокращению парниковых газов на 45 процентов к 2030 году. Для этого в городе также сделали бесплатным проезд на велосипедах.
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мусор, прага, чехия, новости - туризм, туризм
В Чехии нашли новый способ сократить выделение парниковых газов
В Праге мусорные контейнеры помогут сократить выбросы парниковых газов