https://ria.ru/20211112/poroshenko-1758676942.html

В УПЦ заявили, что Порошенко стал последователем сатаны

В УПЦ заявили, что Порошенко стал последователем сатаны - РИА Новости, 12.11.2021

В УПЦ заявили, что Порошенко стал последователем сатаны

Бывший президент Украины Петр Порошенко, осуществляя гонения на каноническую Украинскую православную церковь, стал последователем сатаны, заявил РИА Новости... РИА Новости, 12.11.2021

2021-11-12T03:28

2021-11-12T03:28

2021-11-12T05:20

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украинская православная церковь

константинопольский патриархат

православная церковь украины (пцу)

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МОСКВА, 12 ноя – РИА Новости. Бывший президент Украины Петр Порошенко, осуществляя гонения на каноническую Украинскую православную церковь, стал последователем сатаны, заявил РИА Новости глава информационно-просветительского отдела УПЦ митрополит Нежинский и Прилуцкий Климент (Вечеря).Ранее официальный представитель МИД России Мария Захарова ответила Порошенко после его призыва ввести "адские санкции" против главы Белоруссии Александра Лукашенко из-за наплыва мигрантов в Польшу и Литву. Дипломат посоветовала Порошенко молчать и молиться, "раз про ад вспомнил".По его словам, сказанное актуально и для Порошенко, который устраивал гонения на Украинскую православную церковь. Вместе с тем, он отметил, что в Новом завете церковь от начала своей истории представлена гонимой со стороны власти: "Сильным мира сего всегда чудился страх от того, что авторитет церкви в обществе во все времена был несравненно выше авторитета светской власти".Поэтому, по мнению митрополита, императоры и их последователи стремились контролировать христиан, "а если так, как они хотели, не получалось (а зачастую стояла задача поклоняться царю как божеству), то начинались открытые физические гонения на христиан и попытки их полного истребления"."Этих гонений за две тысячи лет истории церкви было много. Но они не только не уничтожили, но привели к ее масштабному распространению. Есть известное христианское выражение: "кровь мучеников стала семенем церкви". Причина этого проста: гонители видят в церкви только человеческую проекцию. И они думают, что если справятся с людьми, то справятся и с церковью. Но, к счастью, православной церковью управляют не люди, а Бог. И он все в истории управляет во имя спасения человека от греха", - заключил собеседник агентства.В 2018 году по инициативе бывшего тогда президентом Украины Петра Порошенко и Константинопольского патриархата Варфоломея в Киеве прошел "автокефальный объединительный собор", на котором две раскольнические организации создали одну структуру – "Православную церковь Украины" (ПЦУ), которая получила от Константинопольского патриарха томос об автокефалии (грамоту о независимости).В связи с признанием Константинопольским патриархатом украинских раскольников значительно усилилось давление на каноническую Украинскую православную церковь (УПЦ), к которой себя относят миллионы украинцев - большинство верующих в стране. При Порошенко в УПЦ заявляли об открытой дискриминации и гонениях со стороны властей, членов националистических группировок и раскольнических структур, а также об информационной кампании против нее в украинских СМИ: происходили захваты храмов канонической церкви, преследование священнослужителей, арест земель, где находятся монастыри УПЦ. После ухода Порошенко с поста президента страны гонения на Украинскую православную церковь уменьшились.

https://radiosputnik.ria.ru/20211109/poroshenko-1758193565.html

https://radiosputnik.ria.ru/20211104/ukraina-1757694272.html

https://ria.ru/20211108/poroshenko-1758136425.html

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в мире, украина, александр лукашенко, петр порошенко, украинская православная церковь, константинопольский патриархат, православная церковь украины (пцу)