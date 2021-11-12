Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://ria.ru/20211112/poroshenko-1758676942.html
В УПЦ заявили, что Порошенко стал последователем сатаны
В УПЦ заявили, что Порошенко стал последователем сатаны - РИА Новости, 12.11.2021
В УПЦ заявили, что Порошенко стал последователем сатаны
Бывший президент Украины Петр Порошенко, осуществляя гонения на каноническую Украинскую православную церковь, стал последователем сатаны, заявил РИА Новости... РИА Новости, 12.11.2021
2021-11-12T03:28
2021-11-12T05:20
в мире
украина
александр лукашенко
петр порошенко
украинская православная церковь
константинопольский патриархат
православная церковь украины (пцу)
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e4/07/10/1574433568_0:0:3067:1725_1920x0_80_0_0_c740f1c46c7d4520c1ffe3345d056d7e.jpg
МОСКВА, 12 ноя – РИА Новости. Бывший президент Украины Петр Порошенко, осуществляя гонения на каноническую Украинскую православную церковь, стал последователем сатаны, заявил РИА Новости глава информационно-просветительского отдела УПЦ митрополит Нежинский и Прилуцкий Климент (Вечеря).Ранее официальный представитель МИД России Мария Захарова ответила Порошенко после его призыва ввести "адские санкции" против главы Белоруссии Александра Лукашенко из-за наплыва мигрантов в Польшу и Литву. Дипломат посоветовала Порошенко молчать и молиться, "раз про ад вспомнил".По его словам, сказанное актуально и для Порошенко, который устраивал гонения на Украинскую православную церковь. Вместе с тем, он отметил, что в Новом завете церковь от начала своей истории представлена гонимой со стороны власти: "Сильным мира сего всегда чудился страх от того, что авторитет церкви в обществе во все времена был несравненно выше авторитета светской власти".Поэтому, по мнению митрополита, императоры и их последователи стремились контролировать христиан, "а если так, как они хотели, не получалось (а зачастую стояла задача поклоняться царю как божеству), то начинались открытые физические гонения на христиан и попытки их полного истребления"."Этих гонений за две тысячи лет истории церкви было много. Но они не только не уничтожили, но привели к ее масштабному распространению. Есть известное христианское выражение: "кровь мучеников стала семенем церкви". Причина этого проста: гонители видят в церкви только человеческую проекцию. И они думают, что если справятся с людьми, то справятся и с церковью. Но, к счастью, православной церковью управляют не люди, а Бог. И он все в истории управляет во имя спасения человека от греха", - заключил собеседник агентства.В 2018 году по инициативе бывшего тогда президентом Украины Петра Порошенко и Константинопольского патриархата Варфоломея в Киеве прошел "автокефальный объединительный собор", на котором две раскольнические организации создали одну структуру – "Православную церковь Украины" (ПЦУ), которая получила от Константинопольского патриарха томос об автокефалии (грамоту о независимости).В связи с признанием Константинопольским патриархатом украинских раскольников значительно усилилось давление на каноническую Украинскую православную церковь (УПЦ), к которой себя относят миллионы украинцев - большинство верующих в стране. При Порошенко в УПЦ заявляли об открытой дискриминации и гонениях со стороны властей, членов националистических группировок и раскольнических структур, а также об информационной кампании против нее в украинских СМИ: происходили захваты храмов канонической церкви, преследование священнослужителей, арест земель, где находятся монастыри УПЦ. После ухода Порошенко с поста президента страны гонения на Украинскую православную церковь уменьшились.
https://radiosputnik.ria.ru/20211109/poroshenko-1758193565.html
https://radiosputnik.ria.ru/20211104/ukraina-1757694272.html
https://ria.ru/20211108/poroshenko-1758136425.html
украина
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
2021
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e4/07/10/1574433568_336:0:3067:2048_1920x0_80_0_0_c5ff2d883cd32326a2a8134b48d07895.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
в мире, украина, александр лукашенко, петр порошенко, украинская православная церковь, константинопольский патриархат, православная церковь украины (пцу)
03:28 12.11.2021 (обновлено: 05:20 12.11.2021)
 
В УПЦ заявили, что Порошенко стал последователем сатаны

В УПЦ заявили, что бывший президент Украины Порошенко стал последователем сатаны

© РИА Новости / Стрингер / Перейти в фотобанкЭкс-президент Украины, депутат Верховной рады Украины Петр Порошенко
Экс-президент Украины, депутат Верховной рады Украины Петр Порошенко - РИА Новости, 1920, 12.11.2021
© РИА Новости / Стрингер
Перейти в фотобанк
Читать ria.ru в
МОСКВА, 12 ноя – РИА Новости. Бывший президент Украины Петр Порошенко, осуществляя гонения на каноническую Украинскую православную церковь, стал последователем сатаны, заявил РИА Новости глава информационно-просветительского отдела УПЦ митрополит Нежинский и Прилуцкий Климент (Вечеря).
Ранее официальный представитель МИД России Мария Захарова ответила Порошенко после его призыва ввести "адские санкции" против главы Белоруссии Александра Лукашенко из-за наплыва мигрантов в Польшу и Литву. Дипломат посоветовала Порошенко молчать и молиться, "раз про ад вспомнил".
"Для гонителей существует ловушка, которую никто из них не замечает. Когда они борются с церковью, то неминуемо становятся богоборцами - последователями сатаны, место которого в вечном аду. Конечно, в истории были и случаи, когда особым произволением Божьим даже гонители осознавали, куда они влезли в своей борьбе против Христа, приносили покаяние, и даже становились святыми: Бог никогда не отталкивает от себя кающегося грешника. К сожалению, такие раскаяния происходили не очень часто", - сказал митрополит Климент.
По его словам, сказанное актуально и для Порошенко, который устраивал гонения на Украинскую православную церковь. Вместе с тем, он отметил, что в Новом завете церковь от начала своей истории представлена гонимой со стороны власти: "Сильным мира сего всегда чудился страх от того, что авторитет церкви в обществе во все времена был несравненно выше авторитета светской власти".
Президент Белоруссии Александр Лукашенко во время встречи с президентом Украины Петром Порошенко - РИА Новости, 1920, 09.11.2021
9 ноября, 11:56В мире
Порошенко призвал ввести против Лукашенко "адские санкции"
Поэтому, по мнению митрополита, императоры и их последователи стремились контролировать христиан, "а если так, как они хотели, не получалось (а зачастую стояла задача поклоняться царю как божеству), то начинались открытые физические гонения на христиан и попытки их полного истребления".
"Этих гонений за две тысячи лет истории церкви было много. Но они не только не уничтожили, но привели к ее масштабному распространению. Есть известное христианское выражение: "кровь мучеников стала семенем церкви". Причина этого проста: гонители видят в церкви только человеческую проекцию. И они думают, что если справятся с людьми, то справятся и с церковью. Но, к счастью, православной церковью управляют не люди, а Бог. И он все в истории управляет во имя спасения человека от греха", - заключил собеседник агентства.
Депутаты на заседании Верховной рады Украины - РИА Новости, 1920, 04.11.2021
4 ноября, 12:44В мире
Сторонники Порошенко пытались сорвать выступление Зеленского в Раде
В 2018 году по инициативе бывшего тогда президентом Украины Петра Порошенко и Константинопольского патриархата Варфоломея в Киеве прошел "автокефальный объединительный собор", на котором две раскольнические организации создали одну структуру – "Православную церковь Украины" (ПЦУ), которая получила от Константинопольского патриарха томос об автокефалии (грамоту о независимости).
В связи с признанием Константинопольским патриархатом украинских раскольников значительно усилилось давление на каноническую Украинскую православную церковь (УПЦ), к которой себя относят миллионы украинцев - большинство верующих в стране. При Порошенко в УПЦ заявляли об открытой дискриминации и гонениях со стороны властей, членов националистических группировок и раскольнических структур, а также об информационной кампании против нее в украинских СМИ: происходили захваты храмов канонической церкви, преследование священнослужителей, арест земель, где находятся монастыри УПЦ. После ухода Порошенко с поста президента страны гонения на Украинскую православную церковь уменьшились.
Экс-президент Украины, депутат Верховной рады Украины Петр Порошенко после выступления накануне региональных выборов на Украине - РИА Новости, 1920, 08.11.2021
8 ноября, 21:43
Порошенко продал свои телеканалы из-за закона "об олигархах"
 
В миреУкраинаАлександр ЛукашенкоПетр ПорошенкоУкраинская православная церковьКонстантинопольский патриархатПравославная церковь Украины (ПЦУ)
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и услуги
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
RSS
Архив
Версия 2018.1 Beta 
© 2021 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@ria.ru
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала
11:52В центре Москвы в подъезде жилого дома нашли змею
11:52В Санкт-Петербурге открылась масштабная выставка "Покой и Радость"
11:44В Москве за сутки госпитализировали 1273 пациента с COVID-19
11:43Небо над Петербургом осветила яркая вспышка
11:43Белоруссия зафиксировала движение до ста мигрантов вдоль границы с Польшей
11:41В Марий Эл введут QR-коды для посещения гостиниц и магазинов
11:41ФСИН попросила заменить условные исправительные работы Соболь реальными
11:35Оперштаб назвал регионы с наименьшими темпами прироста случаев COVID-19
11:34В России за сутки выписали 33 645 человек после COVID-19
11:33В Москве выявили 5183 новых случая заражения коронавирусом
11:32В России выявили 40 123 новых случая заражения коронавирусом
11:31В России за сутки умерли 1235 человек с COVID-19
11:31Участникам хищения на космодроме "Восточный" вынесли приговор
11:30В Польше допустили закрытие новых пунктов пропуска на белорусской границе
11:30Медицинская ассоциация в Германии выступила против обязательной вакцинации
11:26"Ъ": запасы в хранилищах "Газпрома" в Европе достигли критической отметки
11:22В Минздраве рассказали, как "Роскосмос" помогает пациентам с COVID-19
11:20Группа мигрантов прорвалась в Польшу из Белоруссии
11:19После отравления трех детей в детсаду в Амурской области завели дело
11:18Пьяный гаишник, ехавший в такси, выстрелил в нетрезвую спутницу из травмата
Лента новостейМолния
В центре Москвы в подъезде жилого дома нашли змеюВ Санкт-Петербурге открылась масштабная выставка "Покой и Радость"В Москве за сутки госпитализировали 1273 пациента с COVID-19Небо над Петербургом осветила яркая вспышкаБелоруссия зафиксировала движение до ста мигрантов вдоль границы с ПольшейВ Марий Эл введут QR-коды для посещения гостиниц и магазиновФСИН попросила заменить условные исправительные работы Соболь реальнымиОперштаб назвал регионы с наименьшими темпами прироста случаев COVID-19В России за сутки выписали 33 645 человек после COVID-19В Москве выявили 5183 новых случая заражения коронавирусомВ России выявили 40 123 новых случая заражения коронавирусомВ России за сутки умерли 1235 человек с COVID-19Участникам хищения на космодроме "Восточный" вынесли приговорВ Польше допустили закрытие новых пунктов пропуска на белорусской границеМедицинская ассоциация в Германии выступила против обязательной вакцинации"Ъ": запасы в хранилищах "Газпрома" в Европе достигли критической отметкиВ Минздраве рассказали, как "Роскосмос" помогает пациентам с COVID-19Группа мигрантов прорвалась в Польшу из БелоруссииПосле отравления трех детей в детсаду в Амурской области завели делоПьяный гаишник, ехавший в такси, выстрелил в нетрезвую спутницу из травмата