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Великобритания поможет Польше укрепить заграждение на белорусской границе

Великобритания поможет Польше укрепить заграждение на белорусской границе - РИА Новости, 12.11.2021

Великобритания поможет Польше укрепить заграждение на белорусской границе

Британские военные помогут Польше укрепить заграждение на границе с Белоруссией, заявил министр национальной обороны Польши Мариуш Блащак. РИА Новости, 12.11.2021

2021-11-12T14:55

2021-11-12T14:55

2021-11-12T15:04

в мире

белоруссия

польша

ситуация с мигрантами на границе польши и белоруссии

великобритания

мариуш блащак

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ВАРШАВА, 12 ноя – РИА Новости. Британские военные помогут Польше укрепить заграждение на границе с Белоруссией, заявил министр национальной обороны Польши Мариуш Блащак."Началась рекогносцировка перед поддержкой инженерных войск Великобритании. Наши солдаты будут сотрудничать в укреплении заграждения на польско-белорусской границе", - написал Блащак в Twitter.

https://ria.ru/20211112/migranty-1758632233.html

белоруссия

польша

великобритания

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в мире, белоруссия, польша, ситуация с мигрантами на границе польши и белоруссии, великобритания, мариуш блащак