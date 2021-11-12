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Великобритания поможет Польше укрепить заграждение на белорусской границе
Великобритания поможет Польше укрепить заграждение на белорусской границе - РИА Новости, 12.11.2021
Великобритания поможет Польше укрепить заграждение на белорусской границе
Британские военные помогут Польше укрепить заграждение на границе с Белоруссией, заявил министр национальной обороны Польши Мариуш Блащак. РИА Новости, 12.11.2021
2021-11-12T14:55
2021-11-12T15:04
в мире
белоруссия
польша
ситуация с мигрантами на границе польши и белоруссии
великобритания
мариуш блащак
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ВАРШАВА, 12 ноя – РИА Новости. Британские военные помогут Польше укрепить заграждение на границе с Белоруссией, заявил министр национальной обороны Польши Мариуш Блащак."Началась рекогносцировка перед поддержкой инженерных войск Великобритании. Наши солдаты будут сотрудничать в укреплении заграждения на польско-белорусской границе", - написал Блащак в Twitter.
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белоруссия
польша
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в мире, белоруссия, польша, ситуация с мигрантами на границе польши и белоруссии, великобритания, мариуш блащак
14:55 12.11.2021 (обновлено: 15:04 12.11.2021)
 
Великобритания поможет Польше укрепить заграждение на белорусской границе

Британские военные помогут Польше укрепить заграждение на границе с Белоруссией

© REUTERS / Polish Defence MinistryПольские военнослужащие на польско-белорусской границе
Польские военнослужащие на польско-белорусской границе - РИА Новости, 1920, 12.11.2021
© REUTERS / Polish Defence Ministry
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ВАРШАВА, 12 ноя – РИА Новости. Британские военные помогут Польше укрепить заграждение на границе с Белоруссией, заявил министр национальной обороны Польши Мариуш Блащак.
"Началась рекогносцировка перед поддержкой инженерных войск Великобритании. Наши солдаты будут сотрудничать в укреплении заграждения на польско-белорусской границе", - написал Блащак в Twitter.
Ситуация на белорусско-польской границе - РИА Новости, 1920, 12.11.2021
Вчера, 08:00
Кризис неизбежен. Европу поставили перед тяжелым выбором
 
В миреБелоруссияПольшаСитуация с мигрантами на границе Польши и БелоруссииВеликобританияМариуш Блащак
 
 
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