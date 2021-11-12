https://ria.ru/20211112/polsha-1758720223.html
В Польше заявили о росте числа мигрантов на границе с Белоруссией
В Польше заявили о росте числа мигрантов на границе с Белоруссией - РИА Новости, 12.11.2021
В Польше заявили о росте числа мигрантов на границе с Белоруссией
Число мигрантов на белорусско-польской границе растет, заявила журналистам в пятницу официальный представитель Подляской комендатуры Пограничной стражи Польши... РИА Новости, 12.11.2021
2021-11-12T12:14
2021-11-12T12:14
2021-11-12T13:00
в мире
белоруссия
польша
ситуация с мигрантами на границе польши и белоруссии
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ВАРШАВА, 12 ноя – РИА Новости. Число мигрантов на белорусско-польской границе растет, заявила журналистам в пятницу официальный представитель Подляской комендатуры Пограничной стражи Польши Катажина Зданович."Число мигрантов увеличивается. Мы видим это по лагерю в Кузнице", - сказала Зданович. Она отметила, что на белорусской стороне в районе населенного пункта Кузница "кочует уже более тысячи человек".В свою очередь министерство национальной обороны Польши сообщает в Twitter, что "мигранты перешли через пограничный переход в Кузнице", но "были задержаны Войском польским, Пограничной стражей и полицией". По данным минобороны, данная группа "начала движение вдоль заграждения".На границе Белоруссии и Польши последние несколько недель скопились несколько тысяч мигрантов в надежде попасть в страны ЕС. Польские власти усилили охрану границ, стянули военных и пресекают попытки нелегалов проникнуть на территорию страны, обвиняя Минск в миграционном кризисе. Все эти обвинения Белоруссия отвергает, заявляя, что Польша насильно выдворяет мигрантов.
https://ria.ru/20211112/migranty-1758632233.html
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в мире, белоруссия, польша, ситуация с мигрантами на границе польши и белоруссии
12:14 12.11.2021 (обновлено: 13:00 12.11.2021)
В Польше заявили о росте числа мигрантов на границе с Белоруссией
Погранстража Польши заявила о росте числа мигрантов на границе с Белоруссией